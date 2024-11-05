印度祭司為「證明自己識飛」當眾跳落懸崖 信徒眼前慘摔死｜有片
撰文：TVBS新聞網
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印度近期發生一宗悲劇事件。
一名自認有飛行能力的印度教祭司，為了證實自己的特異功能，竟帶著一群信徒上山、接著在眾人的目光中一躍而下。
最終不出意料的當場滾落山崖、被尋獲時已經明顯死亡，事件曝光也引起熱烈討論。
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綜合《印度時報》（India Times）等外媒報道，該名49歲的印度教祭司，為了向信徒證明自己具有飛行能力，高調上山後開始進行儀式，並聲稱自己將會展現從山頂滑翔下山的能力。
接著在一連串的鐘聲、鼓聲中，從懸崖邊果斷躍下。
不出意料，在信徒、民眾的注視和手機錄影下，該名祭司重重摔在一塊岩石上，接著就以極快的速度滾落山坡，當場摔死。
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影片曝光後也引起民眾熱烈討論，批評該名祭司用生命開玩笑、造成信徒心理創傷的行為。
畫面也在網上被瘋狂轉載。
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