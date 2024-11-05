印度祭司為「證明自己識飛」當眾跳落懸崖　信徒眼前慘摔死｜有片

印度近期發生一宗悲劇事件。



一名自認有飛行能力的印度教祭司，為了證實自己的特異功能，竟帶著一群信徒上山、接著在眾人的目光中一躍而下。

最終不出意料的當場滾落山崖、被尋獲時已經明顯死亡，事件曝光也引起熱烈討論。

一名印度祭司為證實自己的特異功能，躍下懸崖，瞬間在信徒眼前摔死。（Reddit截圖）

點圖放大瀏覽（慎入）：

+ 14

綜合《印度時報》（India Times）等外媒報道，該名49歲的印度教祭司，為了向信徒證明自己具有飛行能力，高調上山後開始進行儀式，並聲稱自己將會展現從山頂滑翔下山的能力。

接著在一連串的鐘聲、鼓聲中，從懸崖邊果斷躍下。

不出意料，在信徒、民眾的注視和手機錄影下，該名祭司重重摔在一塊岩石上，接著就以極快的速度滾落山坡，當場摔死。

【延伸閱讀】印度男「酒店追狗下秒跌落樓」死前恐怖瞬間曝光 友人見狀崩潰

【延伸閱讀】印度男「酒店追狗下秒跌落樓」死前恐怖瞬間曝光 友人見狀崩潰

點圖放大看慘劇發生一刻（慎入）：

+ 22

影片曝光後也引起民眾熱烈討論，批評該名祭司用生命開玩笑、造成信徒心理創傷的行為。

畫面也在網上被瘋狂轉載。

【延伸閱讀】Liam Payne墮樓身亡｜好友稱非自殺 直指酒店一個嚴重過失害死他

【延伸閱讀】Liam Payne墮樓身亡｜好友稱非自殺 直指酒店一個嚴重過失害死他

Liam Payne死前與粉絲熱情互動畫面曝光 點圖放大瀏覽：

+ 12

延伸閱讀：

沾血斷頭躺路邊！誤認萬聖節道具 外國男「拿起來玩」嚇瘋鬆手

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】