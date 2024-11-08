指特朗普當選沒未來 馬斯克「變性女兒」狠批父親 宣布離開美國
撰文：聯合新聞網
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Tesla特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾遜（Vivian Jenna Wilson） 與父親關係不睦，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選後，薇薇安更宣布，決定離開美國，因為「看不到自己在美國的未來」 。
紐約郵報報道，現年20歲的薇薇安2022年提交申請更改性別和姓名，宣布與父親馬斯克斷絕關係。
前稱Xavier Alexander Musk 騙馬斯克同意其性別重置治療 點圖放大看更多薇薇安照片：
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她在特朗普勝選後於Threads上發文表示：
我已經考慮這件事有段時間了，但昨天讓我更確定了。我看不到自己在美國的未來。
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薇薇安說：
即使他只在位4年，即使反跨性別的法規奇蹟般地沒有實施，那些自願投票支持這一切的人仍然不會馬上消失。
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馬斯克是讓特朗普再度入主白宮的極大功臣之一，而薇薇安是馬斯克與第一任妻子育有的6名孩子之一。
馬斯克曾聲稱薇薇安「已經不是女孩」，還直言薇薇安「已經象徵性死亡」，認為自己被薇薇安「欺騙」，在薇薇安16歲時授權同意其接受性別重置治療，沒人跟他說，青春期阻斷劑其實就是不孕藥物：
基本上，我已經失去我兒子，賽維爾被『覺醒（Woke）思想病毒』殺死了。
薇薇安原名為賽維爾亞歷山大馬斯克（Xavier Alexander Musk）。
薇薇安則回應馬斯克是名缺席的父親，且對她的女性化特質相當殘忍，痛批馬斯克易怒、冷漠且自戀。
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