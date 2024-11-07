全球首富馬斯克（Elon Musk）是美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的超重量級金主之一，除了向支持特朗普團體捐出至少1.19億美元，還多次公開現身造勢會場大力相挺。



知情人士認為，馬斯克是利用自身對特朗普的影響力來為旗下事業獲取利益，包括Tesla特斯拉電動車、SpaceX火箭、Neuralink大腦晶片。

Tesla馬斯克撐特朗普背後盤算曝光 內行人：或成中美關鍵傳話人（01製圖）

前SpaceX高層等多名消息人士揭馬斯克背後盤算 點圖放大閱讀：

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路透引述6名熟悉馬斯克政治商業往來消息人士與2名與馬斯克有互動的政府官員說法指出，特斯拉電動車、SpaceX火箭及Neuralink大腦晶片的商業利益，有極大程度上取決於政府監管、補貼或是政策。

一名前SpaceX高層透露：

馬斯克認定所有法規都將妨礙他的事業，他把特朗普政府視為能夠盡可能甩開監管的管道，這樣他就能以最快速度做任何他想做的事。

針對相關消息，特斯拉、SpaceX、Neuralink與馬斯克均未回應，特朗普陣營則稱馬斯克是難得一見產業領袖。

馬斯克是在7月13日公開支持特朗普，這一天是特朗普在賓州躲過暗殺耳部受傷的日子。

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馬斯克政治崛起的時機點是在拜登政府期間，他並未受邀參加2021年8月在白宮舉行的電動車高峰會，這場高峰會只邀底特律汽車製造商，但這些廠商製造的電動車僅佔特斯拉銷售量的一小部分。隨後，馬斯克加速對特朗普右翼民粹主義的支持。

特斯拉接下來可能有所起伏，取決於特朗普對電動、自動駕駛汽車的各種補貼、政策、監管方面的處理方式。

知情人士透露，對特斯拉來說，馬斯克的目標包括讓監管機構暫緩對特斯拉駕駛輔助系統「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）安全性的潛在執法行動，馬斯克未來4年主要聚焦解除執法。另外，馬斯克也可能推動對特斯拉自駕汽車與無人計程車Robotaxi的有利監管。

至於大腦晶片新創公司Neuralink，馬斯克抱怨美國食品藥物管理局的審查程序放慢裝置植入人體的時程，外傳他會利用在特朗普政府的影響力來削減部分與安全相關的審查流程。

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此前彭博指出，馬斯克在中國有龐大商業利益，目前特斯拉電動車大約半數都是在中國製造；美國企業研究所高級研究員西索斯（ Derek Scissors）指出，馬斯克討好中國，中國給他特殊待遇：

他們絕對會利用這一點來試着影響特朗普政府，他（馬斯克）極度親中。

美國風險投資公司「互聯資本」（Interconnected Capital）創辦人徐凱文提到，特斯拉和中國是「相互依存」關係，特斯拉需要中國製造規模與供應鏈優勢，中國歡迎特斯拉技術領導地位：

我認為馬斯克將成為特朗普政府之中，中美在許多技術與貿易議題方面的關鍵傳話人。

不只如此，針對部分敏感的中美議題，馬斯克的看法也與習近平相近，除了反對美國對中國電動車加徵關稅，更曾脫口台灣應該要歸北京政府控制。

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