阿富汗塔利班擬推新法禁媒體發布「生物影像」：違反伊斯蘭教法

阿富汗塔利班的道德事務部近日宣布,將逐步落實一項新法律,禁止媒體發布任何生物(living things)的影像。



2023年8月15日,阿富汗喀布爾,圖為塔利班支持者持旗幟與武器在街上示威。(Getty)

法媒報道,阿富汗的勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)發言人Saiful Islam Khyber在10月14日說:「這項法律適用於整個阿富汗…… 將通過勸導人們理解生物影像違反伊斯蘭教法的方式,逐步實施。」

塔利班司法部近期頒布了新立法,進一步明確了其自2021年重新掌權以來施行的嚴格伊斯蘭教法。這一法律詳細規定了多項媒體規範,包括:禁止發布所有生物影像、禁止嘲弄或貶損伊斯蘭教、不得違背伊斯蘭教法的基本規定。

儘管部份新法律尚未全面落實,但塔利班官員仍不時在社交媒體上上傳人物照片。

在塔利班的上次執政期間(即1996至2001年),電視節目和生物影像曾被全面禁止。但自塔利班於2021年重新掌權以來,類似的禁令尚未在全國範圍內普遍實施,導致執行層面存在一定靈活性與不確定性。

