阿富汗塔利班擬推新法禁媒體發布「生物影像」：違反伊斯蘭教法

阿富汗塔利班的道德事務部近日宣布，將逐步落實一項新法律，禁止媒體發布任何生物（living things）的影像。



2023年8月15日，阿富汗喀布爾，圖為塔利班支持者持旗幟與武器在街上示威。（Getty）

法媒報道，阿富汗的勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）發言人Saiful Islam Khyber在10月14日說：「這項法律適用於整個阿富汗…… 將通過勸導人們理解生物影像違反伊斯蘭教法的方式，逐步實施。」

塔利班司法部近期頒布了新立法，進一步明確了其自2021年重新掌權以來施行的嚴格伊斯蘭教法。這一法律詳細規定了多項媒體規範，包括：禁止發布所有生物影像、禁止嘲弄或貶損伊斯蘭教、不得違背伊斯蘭教法的基本規定。

2023年8月15日，阿富汗喀布爾，圖為塔利班支持者持旗幟在街上示威。（Getty）

儘管部份新法律尚未全面落實，但塔利班官員仍不時在社交媒體上上傳人物照片。

在塔利班的上次執政期間（即1996至2001年），電視節目和生物影像曾被全面禁止。但自塔利班於2021年重新掌權以來，類似的禁令尚未在全國範圍內普遍實施，導致執行層面存在一定靈活性與不確定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

