加拿大現首個疑似人感染H5禽流感病例

加拿大11月9日發現首宗疑似人類感染H5禽流感病例，正在進行調查。



路透社報道，加拿大星期六（11月9日）通報這宗疑似人類感染H5禽流感的病例，患者是卑詩省西部的一名少年。這名少年可能從鳥類或動物身上感染病毒，目前正在一家兒童醫院接受治療。省當局正在調查感染源，並確定這名少年的接觸者。

加拿大衞生部長霍蘭德說，公眾感染的風險仍然很低。卑詩省衞生局官員亨利（Bonnie Henry）在一份聲明中說：「這是一宗罕見事件。我們正在進行徹底調查，以便充分了解省內的感染源。」

H5禽流感在全球野生鳥類中廣泛傳播，並導致家禽和美國奶牛爆發疫情。自今年3月以來，美國已有15個州將近450個奶牛場暴發疫情，4月至今已確認46人感染禽流感病例。

目前還沒有證據表明H5禽流感病毒會人際傳播，但科學家說，如果發生這種情況，可能會引發大流行。美國疾病控制和預防中心11月初要求，對接觸過禽流感動物的農場工人進行病毒檢測，即使他們沒有症狀。

加拿大的卑詩省自10月以來已確認有22個家禽養殖場受感染，許多野生鳥類檢測呈陽性。不過，加拿大尚未報告奶牛感染禽流感的病例，也沒有證據表明，牛奶樣本中存在禽流感病毒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

