越南2動物園爆禽流感47虎3獅1豹死　疑食用帶病雞肉感染

禽流感病毒繼續跨物種傳播， 越南衞生部門和官方媒體10月3日表示，在8月至9月間，南部兩個動物園爆發H5N1禽流感，至少47隻老虎、3頭獅子和1隻豹死亡。



美國多州乳牛場早前爆發曾感染禽，情況引起國際關注。圖為2024年8月9日，美國威斯康辛州舉行的州博覽會上，參展商展示乳牛。（Reuters）

禽流感近年在全國引起疫情。圖為2023 年11月25日，日本佐賀縣鹿島市有養殖場因檢測出高致病性禽流感，身穿防護衣的人員正撲殺雞隻。（Reuters）

政府指出，涉事動物園分別是鄰近胡志明市的同奈省（Dong Nai）芒果園度假區（Mango Garden Resort/ Vuon Xoai Zoo），以及鄰近的隆安省（Long An）私營美瓊動物園（My Quynh Zoo）。

越南媒體報道，在芒果園旅遊區，20隻老虎和1隻豹先後因食慾不振、發燒、行動困難等症狀死亡，其中兩個樣本顯示H5N1禽流感病毒呈陽性。

另從8月至9月16日間，隆安省的野生動物園，也有27隻老虎和3隻獅子死於禽流感。據指出，當中3隻老虎是9月6日從芒果園度假區運來的，其餘都是來自野生動物園。

同奈省疾病管制中心官員表示，芒果園度假區的老虎死前曾被餵食雞肉，認為老虎很可能是被病雞感染，當局正在追蹤雞的來源以確定感染原因。