越南2動物園爆禽流感47虎3獅1豹死 疑食用帶病雞肉感染
撰文：蕭通
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禽流感病毒繼續跨物種傳播， 越南衞生部門和官方媒體10月3日表示，在8月至9月間，南部兩個動物園爆發H5N1禽流感，至少47隻老虎、3頭獅子和1隻豹死亡。
政府指出，涉事動物園分別是鄰近胡志明市的同奈省（Dong Nai）芒果園度假區（Mango Garden Resort/ Vuon Xoai Zoo），以及鄰近的隆安省（Long An）私營美瓊動物園（My Quynh Zoo）。
越南媒體報道，在芒果園旅遊區，20隻老虎和1隻豹先後因食慾不振、發燒、行動困難等症狀死亡，其中兩個樣本顯示H5N1禽流感病毒呈陽性。
另從8月至9月16日間，隆安省的野生動物園，也有27隻老虎和3隻獅子死於禽流感。據指出，當中3隻老虎是9月6日從芒果園度假區運來的，其餘都是來自野生動物園。
同奈省疾病管制中心官員表示，芒果園度假區的老虎死前曾被餵食雞肉，認為老虎很可能是被病雞感染，當局正在追蹤雞的來源以確定感染原因。
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