美國乳牛禽流感加州增2人陽性 專家：未有人傳人迹象
撰文：莊勁菲
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路透社10月3日報道，美國加州新確診兩例人感染禽流感病毒，患者均曾接觸感染該病毒的乳牛。今年美國因接觸乳牛和家禽的人感染禽流感總數達15宗，密蘇里州另有一人未接觸過動物，病毒檢測結果也呈陽性。
加州公共衛生部發聲明稱，該州的兩宗人類病例之間沒有已知聯繫或接觸，這表明該病毒在該州僅在動物與人類之間傳播。該部門表示，一名乳製品工人感染者僅患有結膜炎或紅眼症，正在接受抗病毒藥物治療並待在家中。
兩名感染者均居住於加州中央山谷（Central Valley），都出現結膜炎症狀，但並未有呼吸道症狀也未住院。密蘇里州9月確診一名有潛在疾病的人感染禽流感，但沒有立即接觸過已知動物。照顧該患者的六名醫護人員出現呼吸道症狀，但並未確診感染病毒。
加州是美國最大的牛乳生產州，該州乳牛場的乳牛8月檢測出禽流感陽性。加州公共衛生部表示，巴斯德消毒的牛奶及乳製品仍可安全食用，且公眾面臨的風險很低。
美國食品和藥物管理局（FDA）表示，將開始對乳品廠用於巴斯德消毒的生牛奶進行測試，以便更好了解牛奶中禽流感病毒的流行情況。該測試由乳品廠自願參與。
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