烏克蘭對莫斯科最大規模攻擊　俄羅斯稱至少70架無人機襲擊6地區

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）11月10日表示，防空部隊在多莫傑多沃、拉緬斯科耶區和科洛姆納區上空擊落32架飛往莫斯科的無人機。路透社稱，這是烏克蘭對俄羅斯首都的最大規模攻擊。俄羅斯國防部其後表示，俄羅斯10日在6個地區摧毀70架烏克蘭無人機。



俄羅斯國防部進一步表示：「執勤防空系統攔截並摧毀70架烏克蘭無人機，在莫斯科州上空摧毀34架，在布良斯克州上空摧毀14架，在奧廖爾州和卡盧加州上空各摧毀7架，在庫爾斯克州上空摧毀6架並在圖拉州地區上空摧毀2架。」

索比亞寧10日在Telegram頻道稱：「防空部隊在多莫傑多沃、拉緬斯科耶區和科洛姆納區上空又擊落7架無人機。目前，已有32架飛往莫斯科的無人機被摧毀。」

俄羅斯國防部2023年5月30日指控烏克蘭8架無人機襲擊俄首都莫斯科，有住宅大樓損毀（Reuters）

報道指，索比亞寧說襲擊沒有造成重大損失，但俄羅斯聯邦航空運輸機構表示，多莫傑多沃、謝列梅捷沃和朱科沃機場已改道航班，1人受傷。俄羅斯航空監管機構 Rosaviatsia表示，機場已恢復營運。

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功2度入主白宮。他2023年1月29日曾稱，自己可以在24小時之內解決俄羅斯與烏克蘭之間的戰事，但未有透露他將如何實現這一目標的細節。