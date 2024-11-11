荷蘭親巴示威百人被帶走　以色列促國民暫勿參加海外文體活動

荷蘭阿姆斯特丹有民眾無視禁令，11月10日繼續舉行親巴勒斯坦示威，100多人被警方帶走。以色列同日敦促國民，未來一周避免參加海外的文體活動，稱情報顯示，海外親巴勒斯坦團體意圖傷害荷蘭、英國、法國、比利時等地的以色列人。



數百名示威者聚集在首都水壩廣場（Dam Square），高呼「解放巴勒斯坦」和「阿姆斯特丹對種族滅絕說不」等口號。警方以違反禁令為由，圍捕了100多人。他們被送上了巴士，然後被送到了市郊。現場畫面顯示，有示威者受傷流血，被安排上救護車。

當地11月8日舉行一場足球賽後，多名以色列球迷遇襲受傷，荷蘭當局下令禁止示威，為期至11月14日。

法國警方加強14日球賽保安

另外，法國巴黎警方10日表示，法國隊14日與以色列隊在巴黎法蘭西體育場（Stade de France，又稱聖但尼體育場）的足球比賽，當局將部署4,000名警力，加強周邊維安及安檢。