以色列球迷荷蘭遇襲 疑曾喊反阿拉伯口號 警：有人燒巴勒斯坦旗
撰文：劉耀洋 成依華
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荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比隊（Maccabi Tel-Aviv）的歐霸盃足球賽事11月7日在荷蘭首都阿姆斯特丹舉行，賽後有以方球迷遭襲擊，以色列稱至少10人受傷，事件中有62人被捕。據警方稱，有以色列球迷6日曾襲擊一輛的士，並點燃巴勒斯坦旗。網上也流傳有以色列球迷高叫反阿拉伯口號的影片。
英國廣播公司（BBC）8日報道，阿姆斯特丹警察局長霍拉（Peter Holla）告訴記者，有以色列球迷於6日襲擊一輛的士，更一度燃燒巴勒斯坦旗，該輪騷動一直持續到翌日凌晨。
路透社報道，一段影片顯示以色列球迷點燃照明彈並高呼「讓以色列國防軍獲勝，我們將弄死阿拉伯人」等反阿拉伯人口號、粗口，惟未確定影片拍攝的時間是事發前或事發後。
根據荷蘭警方指，在7日晚上球賽結束後，發生針對以色列球迷的「快閃」（Hit and Run）襲擊。
警察局長霍拉表示，現場雖有大量警力，但他們難以有效地阻止這種暴力。最後警方決定用巴士把以色列球迷送回酒店。
英國《衛報》8日報道，以色列總理辦公室表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在得知阿姆斯特丹發生針對以色列公民的暴力事件後，命令兩架飛機前往當地展開救援工作。以色列國家安全部則敦促在阿姆斯特丹的以國公民，留在酒店房間。
以色列軍方8日表示，已準備與荷蘭政府協調救援任務，並指這次任務將動用到貨機及醫療救援團體。
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