以色列球迷荷蘭遇襲　疑曾喊反阿拉伯口號　警：有人燒巴勒斯坦旗

荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比隊（Maccabi Tel-Aviv）的歐霸盃足球賽事11月7日在荷蘭首都阿姆斯特丹舉行，賽後有以方球迷遭襲擊，以色列稱至少10人受傷，事件中有62人被捕。據警方稱，有以色列球迷6日曾襲擊一輛的士，並點燃巴勒斯坦旗。網上也流傳有以色列球迷高叫反阿拉伯口號的影片。



英國廣播公司（BBC）8日報道，阿姆斯特丹警察局長霍拉（Peter Holla）告訴記者，有以色列球迷於6日襲擊一輛的士，更一度燃燒巴勒斯坦旗，該輪騷動一直持續到翌日凌晨。

路透社報道，一段影片顯示以色列球迷點燃照明彈並高呼「讓以色列國防軍獲勝，我們將弄死阿拉伯人」等反阿拉伯人口號、粗口，惟未確定影片拍攝的時間是事發前或事發後。

這張經路透社證實的社交媒體影片截圖中，以色列特拉維夫馬卡比隊（Maccabi Tel-Aviv）支持者2024年11月7日在荷蘭阿姆斯特丹下扶手電梯時高喊粗口。（Reuters）

根據荷蘭警方指，在7日晚上球賽結束後，發生針對以色列球迷的「快閃」（Hit and Run）襲擊。

警察局長霍拉表示，現場雖有大量警力，但他們難以有效地阻止這種暴力。最後警方決定用巴士把以色列球迷送回酒店。

有以色列球迷在荷蘭阿姆斯特丹遭攻擊，影片顯示有人倒地（影片截圖）

英國《衛報》8日報道，以色列總理辦公室表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在得知阿姆斯特丹發生針對以色列公民的暴力事件後，命令兩架飛機前往當地展開救援工作。以色列國家安全部則敦促在阿姆斯特丹的以國公民，留在酒店房間。

以色列軍方8日表示，已準備與荷蘭政府協調救援任務，並指這次任務將動用到貨機及醫療救援團體。