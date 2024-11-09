以色列球迷荷蘭遇襲　以政府連夜包機撤離　阿姆斯特丹禁示威3日

荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel-Aviv）的歐霸盃足球賽事11月7日在荷蘭首都阿姆斯特丹舉行，賽後有以方球迷遭襲擊，以色列稱至少10人受傷，事件中有62人被捕。以色列政府事後連夜派包機接載球迷回國。阿姆斯特丹政府因應襲擊事件，宣布由8日起禁止示威活動3日，並加強保安措施。



路透社9日報道，阿姆斯特丹市長哈爾斯瑪（Femke Halsema ）譴責事件，來自以色列的球迷被襲擊及圍攻，有人甚至向他們投擲煙花。防暴警察其後介入，護送以色列球迷回到他們的酒店。

據報道，事件可能源自以色列球迷的口頭挑釁，一段影片顯示以色列球迷點燃照明彈並高呼「讓以色列國防軍獲勝，我們將弄死阿拉伯人」等反阿拉伯人口號、粗口，惟未確定影片拍攝的時間是事發前或事發後。

事件造成至少5人送院，至少62名示威者被捕。

據報道，以色列外長薩爾（Gideon Saar）已飛往阿姆斯特丹，與荷蘭司法部長會面商討事件。

2024年11月7日，以色列特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv）足球隊的支持者在荷蘭阿姆斯特丹舉行示威並點燃照明彈。（Reuters）

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）早前與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，就發生襲擊事件表示震驚，承諾會全力緝拿肇事者。

報道指，內塔尼亞胡政府派出專機連夜趕往阿姆斯特丹，接載球迷回國。

2024 年11月8日，以色列盧德（Lod），特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv）的球迷荷蘭阿姆斯特丹遇襲後，連夜乘坐專機回到以色列本古里安國際機場（Ben Gurion International Airport）。（Reuters）

襲擊事件在當地時間7日晚上發生，當地舉行阿積士對特拉維夫馬卡比的歐霸盃賽事，阿積士主場大勝5比0。警方指，賽後有親巴勒斯坦示威者向前往當地的以色列球迷發動「快閃」（Hit and Run）襲擊。