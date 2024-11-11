日本參眾兩院通過石破茂連任首相　避過「最短命」厄運

日本首相石破茂11月11日率領內閣總辭，參眾兩院同日舉行全體特別會議，並進行首相指名選舉。在眾議院的首輪表決中，石破茂無法獨攬過半票數，因此需要進入次輪投票與立憲民主黨領袖野田佳彥再分勝負。



日本放送協會（NHK）及共同網等傳媒報道，石破茂在眾議院首輪投票獲221票支持，領先獲151票的野田佳彥，但由於沒有候選人贏得過半數，因此兩人需要進入次輪投票，是自1994年以來的首次。

NHK提到，石破茂在次輪投票中同樣獲221票， 野田佳彥則獲160票，另外有84票無效。

而在次輪投票前，參議院通過石破茂的首相指名。

日本國會11月11日表決首相指名，現任首相石破茂（左）與內閣官房長官林芳正顯得神情輕鬆。（Reuters）

日本政府在11日早上8時20分左右舉行臨時內閣會議，石破茂隨即率領內閣總辭。他之後與多個在野黨領袖會面，包括剛承認有婚外情的國民民主黨領袖玉木雄一郎，以及首相指名選舉的對手、曾在2011至12年執政的野田佳彥。

玉木向石破提出要求改革經濟；野田則認為有需要再次修正規限政治資金的相關法例。石破表示會誠心與各政黨對話，務求民眾可以和平生活及提升水平。

而在表決首相人選前，眾議院先投票通過由自民黨的額賀福志郎再度擔任議長，立憲民主黨的前外相玄葉光一郎則成為副議長。

圖為10月27日，日本立憲民主黨領袖野田佳彥就大選結果會見傳媒。 （REUTERS）

至於石破的第2位內閣則會有3個人事調動，包括由鈴木馨祐及江藤拓分別出任法務大臣和農林水產大臣；聯合執政的公明黨代表中野洋昌則成為國土交通大臣。