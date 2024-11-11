以色列男足作客法國在即　巴黎警方：將派4000警力防止反猶襲擊

荷蘭阿姆斯特丹日前舉辦歐霸盃足球賽期間，有以色列球迷遭受襲擊。法國巴黎警方11月10日表示，將在14日法國對以色列的歐洲國家聯賽期間出動4000名警察和1600名賽場工作人員，確保比賽期間體育場內、周邊以及公共交通的安全。



11月7日，一群荷蘭年輕人在社交媒體上受到煽動，在荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel-Aviv）歐霸盃足球賽結束後襲擊以色列球迷，造成5人因傷入院、數十人被捕。以色列國家安全委員會10日發聲明提醒海外公民避免參加體育和文化賽事，尤其是即將在巴黎舉行的比賽。

2024 年11月8日，以色列盧德（Lod），特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv）的球迷荷蘭阿姆斯特丹遇襲後，連夜乘坐專機回到以色列本古里安國際機場（Ben Gurion International Airport）。（Reuters）

巴黎警察總長努涅斯（Laurent Nunez）在法國商業調頻電視台（BFM TV）上表示，當前的環境和緊張氛圍令這場比賽成為「高風險活動」，將在巴黎市內和公共交通上部署1500名警察，巴黎北部的法蘭西體育場（Stade de France）周邊將部署2500名警察，設置反恐安全警戒線，並加強搜身和行李檢查等安全檢查。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦將出席此次比賽。努涅斯表示，當局不會容忍任何暴力行為，又稱為準備賽事，法國主辦方已與以色列當局和安全部隊取得聯繫。