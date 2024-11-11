特朗普2.0為什麼沒有蓬佩奧？

特朗普（Donald Trump）勝選後，各方焦點轉到了預測新政府成員上，相關訊息也在近日不斷釋出。

11月9日，特朗普在自家社交媒體Truth Social上宣佈，不會邀請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到新政府任職，消息一出引發不少討論。畢竟蓬佩奧曾在特朗普第一任期擔任國務卿和中央情報局局長，是當時美國外交政策的主要執行者，也是特朗普的親密政治盟友。如今舊主「王者歸來」，蓬佩奧卻不僅沒有青雲直上、還被提早宣布「打入冷宮」，外界自然議論紛紛。

根據《紐約時報》、《華盛頓郵報》等媒體報道，原因可能是特朗普對蓬佩奧的忠誠度不滿，且兩人在援烏問題上有所分歧。過去幾年間，蓬佩奧曾多次批評特朗普的財政問題、將機密文件帶回私人宅邸，更暗指特朗普「自尊心脆弱、拒絕承認現實」，呼籲共和黨人不要追隨他；《紐約時報》還透露，特朗普本人及其大金主薩克斯（David Sacks）都認為，蓬佩奧在動用海外軍力上過於急切，尤其是援助烏克蘭的主張，與特朗普選前的停戰承諾大相逕庭。

當然，冰凍三尺非一日之寒，蓬佩奧「失寵」應是長遠背景、脈絡下的產物，也與特朗普的未來政治考量有關。

圖為2024年7月18日，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

特朗普的對內政治考量

首先就是特朗普的對內考量，包括形塑新政府形象、集中個人權力、避免潛在的政治競爭。

在形塑新政府形象上，特朗普或許有意重新定義自己的第二任期。2016年首次上任時，特朗普推動「美國優先」政策，自我標榜是有別於傳統華盛頓政治精英的「局外人」。但2024年再當選後，美國的政治環境已經發生變化，特朗普可能更希望通過引入新官員來重塑政府形象，並以「更新的保守主義」來吸引更多中間選民。而蓬佩奧作為曾經的重要官員，與舊政府的強硬、咄咄逼人的對外政策高度綁定，但特朗普現在或許更偏好一個靈活團隊，來適應新的執政挑戰。

此外，2024年共和黨內也出現了新的溫和派力量，試圖在傳統保守主義和民粹主義間找到平衡。這一派系在許多政策議題上持較溫和立場，尤其是在國際合作和移民政策等場域。而蓬佩奧的強硬立場無疑會與溫和派發生衝突，因此也不再是特朗普組建執政團隊的理想人選。儘管「共和黨的特朗普化」、「特朗普的共和黨化」是這次大選中反覆糾結的一體兩面，但特朗普可能希望通過排除蓬佩奧，為新一屆政府吸納更多共和黨溫和派人士，以確保政策能在黨內取得更廣泛共識。

美國總統大選：即使最終點票結果仍未公布，特朗普在11月6日凌晨2時多在佛羅里達州發表勝利宣言。（Reuters）

接著是對集中權力的偏好。特朗普風格以集權和個人主義著稱，在上次執政期間，特朗普就與少數親密顧問組成了核心決策圈，但蓬佩奧無疑是門難以掌控的「自走砲」，外交場域尤其明顯，蓬佩奧不僅在一些敏感問題上自成一體，甚至直接與特朗普意見相左。

這對渴望更大決策控制權的特朗普來說，無疑會成為內部的潛在威脅，尤其現在已是特朗普第二任期，為確保自己的權威性和決策一致性，同時希望各部門官員服從指令、而非採取獨立路線，特朗普極有動機排除「不可控」的蓬佩奧，來建立一個更具團隊協作性的政府班底。

此外即便是在共和黨內，蓬佩奧也具備一定的獨立影響力。作為福音派的堅定支持者，蓬佩奧在宗教議題上與保守派群體關係密切，而這一群體也是特朗普的重要支持基礎。因此特朗普對蓬佩奧的排除也可能是為控制黨內權力，希望在第二任期中建立更統一的黨內支持，確保政策推行不受阻礙。

再來是避免潛在的政治競爭。2024年大選前，蓬佩奧曾被認為是潛在的總統候選人，一度傳出考慮參選；到了共和黨初選階段，蓬佩奧儘管沒有真的參選，其影響力卻依舊不容小覷，甚至對特朗普選情構成潛在威脅。

雖說根據美國憲法，特朗普無法再競選連任，但這並不影響他挑選黨內接班人、甚至從自己的家族姻親中遴選。從這個脈絡來看，特朗普普可能也考慮到，如果蓬佩奧在新政府中再任高職，未來就可能成為下任共和黨總統候選人，衝擊自己的「儲君接班計劃」，所以乾脆現在釜底抽薪，直接終結蓬佩奧「更上一層樓」的發展空間，來避免對自己與接班人的潛在威脅。

蓬佩奧：圖為2023年3月3日美國「保守派政治行動大會」（Conservative Political Action Conference，CPAC）在馬里蘭州（Maryland）舉行期間，前國務卿蓬佩奧發表講話。（Reuters）

蓬佩奧與特朗普的外交分歧

而特朗普與蓬佩奧的外交分歧，當然也是後者被「打入冷宮」的重要原因。

毫無疑問，蓬佩奧在擔任國務卿期間展現極為強硬的外交風格，特別是在面對伊朗、中國以及俄羅斯時的「鷹派」姿態。他推動的「極限施壓」策略導致美國與伊朗的關係逼近斷絕，幾乎放棄所有外交接觸的可能；同時，蓬佩奧推動的中國政策也被認為是在激化中美衝突。

當然，作為總統的特朗普對此不是毫無責任，但商人出身特朗普的雖然也對中國和伊朗採取強硬姿態，卻不排除在適當情況下進行談判，對俄羅斯更沒有如此敵視。因此，蓬佩奧的極端鷹派路線可能與特朗普的務實商業思維有過衝突，暴露兩人外交政策的不易調和。

蓬佩奧在記者會上就中國驅逐《華盛頓郵報》記者回應，並指責中國與伊朗隱瞞疫情。（Reuters）

以中東衝突為例，特朗普中東政策的基本原則還是「減少投入」，也就是在不擴大軍事參與的前提下，將中東事務逐步「外包」當地盟友，包括以色列與阿拉伯國家，讓他們協助執行對伊朗的長期圍堵、壓制「抵抗軸心」（Axis of Resistance）；蓬佩奧則更加咄咄逼人，特別是在伊朗問題上不遺餘力推動「極限施壓」。因此雖然「撤出中東」是美國的戰略大勢，蓬佩奧的中東政策還是在一定程度上與特朗普的總體戰略存在矛盾，尤其是在確保美國國內資源和利益的優先順序上，二人的側重點其實有所不同。

歐洲政策的分歧也是同樣道理。特朗普執政期間經常批評歐盟，指責後者在貿易、軍事負擔和移民問題上沒有給予美國足夠支持；蓬佩奧則在一定程度上希望修復、乃至強化與傳統盟友的關係，特別是德國和法國。且蓬佩奧雖也批評歐洲在軍事上過度依賴美國，但出於敵視俄羅斯的意識形態，蓬佩奧還是試圖要在制裁俄羅斯等問題上爭取歐洲國家支持。

因此，在對歐盟友的態度上，特朗普的「孤立主義本色」與蓬佩奧的「條件性聯盟」存在策略差異，這也可能成為特朗普在第二任期中排除蓬佩奧的原因，尤其面對即將到來的俄烏戰爭終局，蓬佩奧從自身鷹派立場出發，主張持續援烏再正常不過，但這明顯與特朗普的選前承諾嚴重互斥。

美國前國務卿蓬佩奧2022年3月4日於台北發表專題演說時表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。（YouTube@遠景基金會直播截圖）

對華互動更是如此。在台灣輿論場內，蓬佩奧有「最挺台國務卿」之稱，原因就是後者強硬的對華基調，在某種程度上符合「抗中保台」的政治主旋律，甚至頗有打破中美長期默契、不惜將台海推向衝突邊緣的態勢。但商人出身的特朗普雖也贊成圍堵中國，卻似乎更傾向通過制裁而非軍事行動施壓北京，「筆尖」與「辦公桌」的比喻也恐怕不是空穴來風。

當然，除了俄烏停戰的可能性大幅上升外，目前川普的對外不確定性還是很高，蓬佩奧的提早出局，不等於一個對中友善、熱愛和平、全然孤立的「新美國」即將到來，畢竟綜觀當前美國政壇，「圍堵中國」無疑是兩黨對立下的少數政治共識，雙方差別或許只在用什麼方法與姿態，以及是否拉攏俄羅斯這個曖昧第三方。

不過從蓬佩奧被「打入冷宮」來看，至少這一刻的特朗普正在思考重塑對外政策，尤其是在國際安全和經濟事務方面，希望能為新政府創造更靈活的外交政策空間，擺脫第一任期的外交遺產束縛。

整體來說，特朗普選擇不邀請蓬佩奧加入新政府，不只出自兩人的長期積怨與摩擦，更有內外的多重考量，包括特朗普對權力控制的偏好、兩人的外交立場分歧。但蓬佩奧的出局不是終點，而是某個未知的新起點，未來隨著更多消息釋出，「特朗普外交2.0」的廬山真面目，也將在全球面前一一展露。