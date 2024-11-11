特朗普「驅逐非法移民」成本曝光　美媒：每位估算逾8萬

承諾對非法移民「重拳出擊」的美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在2025年1月20日重掌大權，美媒11月7日引述消息人士指，特朗普團隊內部正準備在境內大規模拘留和驅逐非法移民，然而一份2016年報告卻指出，完成這項工作的成本不菲。



特朗普在選前多次揚言，若自己當選，就將非法移民盡數驅逐出境。而若想達成此事還須經過4步——抓捕、拘留、處理和驅逐，美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）在2016年的一份報告便估算，平均每位非法移民「享受」這「一條龍服務」就要花費1.09萬美元（約8.47萬港元），其中路費就佔1,978美元（約1.54萬港元），而這成本在今日只會只增不減。

2024年1月8日，墨西哥恰帕斯州阿里亞加，移民乘坐大篷車試圖抵達美國邊境。（Reuters）

報道引述特朗普競選團隊高級顧問米勒（Jason Miller）指，特朗普上任後的首要任務即是實施新的邊境政策，而管理邊境事務這一重擔，則落到前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）身上，特朗普11日宣布他將作為「邊境沙皇（The Border Czar）」加入自己的內閣。