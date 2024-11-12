特朗普班底｜美媒：對華鷹派沃爾茲出任國安顧問 魯比奧掌國務院
撰文：張子傑
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度當選後，隨即為新內閣招募人選。當地傳媒11月11日報道，特朗普已邀請佛羅里達州眾議員沃爾茲（Michael Waltz）擔任國家安全顧問；《紐約時報》指，佛州參議員魯比奧（Marco Rubio）則可能成為國務卿。
現年50歲的沃爾茲為前陸軍特種部隊成員，曾在阿富汗、中東和非洲服役，並在2019年起成為眾議員。他一直表示有意加入新政府，外界一度估計他或可能成為新防長。
報道提到，沃爾茲曾呼籲歐洲在援助烏克蘭一事上需要付出更多，華府援烏方式變得更嚴格，立場與特朗普不約而同。他亦批評中國在亞太地區的活動，認為美國有需要為區內可能爆發衝突未雨綢繆。沃爾茲又狠批現任總統拜登（Joe Biden）在2021年下令美軍撤出阿富汗的決定。
白宮國家安全顧問一職無須經參議院批准，特朗普首屆執政時，該職位曾多次換人，包括弗林（Michael Flynn）、麥克馬斯特（H.R. McMaster）、博爾頓（John Bolton）及奧布萊恩（Robert O'Brien）。
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