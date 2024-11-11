MAGA派勢將全面上場　特朗普2.0不是特朗普1.0

美國大選塵埃落定之後，大勝回歸的特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在其佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）籌謀「特朗普2.0」的人事任命。由於特朗普競選期間的政策主張若非聽起來太過「離經叛道」（如對中國商品加徵60％關稅、驅逐1100萬在美非法移民出境之類），就是「只有目標，沒有執行方法」（如叫停俄烏戰爭和中東戰爭），因此，特朗普的「用人」很大程度上將會反映出他真正的執政方向。

從這幾天特朗普人事任命方面的事態發展來看，「特朗普2.0」將會全面由MAGA派主導（按：MAGA即Make America Great Again，「讓美國再次偉大」），跟其首屆任期重用軍人和傳統共和黨人的做法迥異。

掃清列根派

首先，特朗普11月7日任命了2016年開始已幫他佛羅里達州主持選舉工程、更是這次他勝選幕後功臣的Susie Wiles為未來的白宮幕僚長。Wiles助力特朗普以來，佛羅里達州由傳統搖擺州變成「深紅」共和黨大本營，特朗普的勝選差距由2016年的1.2個百分點大升至2024年的13.1個百分點。

Wiles在2018年曾經被特朗普借調給現任共和黨佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），最終助他勝出州長選舉，但後來德桑蒂斯與Wiles鬧翻。其在共和黨總統初選挑戰特朗普之所以鎩羽而歸，背後就有Wiles的「助力」。（不喜歡將自己放在鎂光燈之下的Wiles，在德桑蒂斯退選當日也忍不住非常簡要地在社交媒體上說了一句「拜拜」。）

11月6日清晨，特朗普在佛羅里達州海湖莊園講話期間同Susie Wiles握手。（Reuters）

Wiles是選舉工程的能手，這次更為特朗普開拓了像年輕男性選民等傳統不熱衷投票群體的新票源。但她並非傳統意義上的華府圈內人，由此可見特朗普這次擺脫華府建制左右的意向。

其後兩天（9日），特朗普在其社交媒體Truth Social上公開宣布他首屆任期內的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及前聯合國大使兼特朗普在共和黨初選中的「最後對手」黑利（Nikki Haley）將不會獲邀請加入其政府。與「特朗普風格」的行文不同，其推文簡單且有禮，表明他很享受也很感激過去同兩人的合作，並對他們為國家服務表達感謝。

這種平淡之下，卻是一個重要訊號－－那就是任何對特朗普有過微言、不同意見或者批評的傳統列根（Ronald Reagan）派共和黨人在MAGA共和黨和「特朗普2.0」都不會有重要地位。

11月9日，特朗普在其社交媒體Truth Social上公開宣布他不會邀請黑利（Nikki Haley）和蓬佩奧（Mike Pompeo）加入政府。（網站截圖）

蓬佩奧和黑利是少有沒有公開同特朗普決裂的「特朗普1.0」主要官員。

雖然蓬佩奧曾經批評特朗普處理機密文件不當、不承認他2020年的敗選事實，而且曾考慮投身共和黨總統初選，但最後他都回到特朗普陣營內，沒有參選，也獲得在本年7月共和黨全國代表大會（RNC）上的發言機會。然而，他力撐烏克蘭對抗俄羅斯和針對其口中「共產中國」的強硬立場，與特朗普的務實主義和孤立主義格格不入。特朗普的智囊斯通（Roger Stone）也對他一度不忠特朗普表達不滿。

特朗普確定勝選之後，蓬佩奧曾是國防部長人選之一。不過，特朗普經過幾天考量，看到自己黨內外形勢大好，大概也就下定決心不必再包容、寬恕像蓬佩奧這類有少許異議的傳統共和黨投誠派。

圖為2024年7月18日，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

黑利在共和黨總統初選中明知必敗也跟特朗普鬥到最後。她對特朗普的批評一直極其小心，只稱特朗普經常帶來「混亂」。退選後，她曾拒絕馬上為特朗普背書，但後來在特朗普首次遇刺後的共和黨全國代表大會上，黑利亦公開表達了對特朗普的支持。

此前面對賀錦麗（Kamala Harris）競選期間針對女性選民的攻勢，不少共和黨人都遊說特朗普同黑利站台，透過後者的女性身份來反擊賀錦麗。但最後，特朗普堅持己見，沒有屈服，最後選民的抉擇證明了特朗普是對的。

伸手國會山

在宣布蓬佩奧和黑利都不會加入政府之後，特朗普10日下午再次在Truth Social上面發功，公開要求任何想要成為國會參議院共和黨領袖（按：也即是多數黨領袖）的人都必須接受白宮繞過參議院表決直接任命部份官員的「休會任命」（Recess Appointment）安排。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）於2024年8月21日在台灣舉行的年度凱達格蘭論壇（Ketagalan Forum）上發表演講。（Reuters）

目前，美國聯邦政府有超過1300個職位的總統任命需要參議院表決作實。在美國憲法中，「休會任命」制度的用意是要照顧到兩百年前參議院休會之後，議員們可能幾周時間也聯絡不上，聯邦政府在此期間有可能有緊急任命官員的需要，因此才可在休會期間繞過參議院表決落實任命的程序。但在通訊發達的今天，「休會任命」早已過時，被總統濫用為繞過參議院監督的取巧做法。

奧巴馬（Barack Obama）時代的美國最高法院判決就特別為此作出限制，表明參議院要休會超過10天總統才有權採用「休會任命」。而參議院長期為了保留自己對白宮的監督權，也經常以不真正處理立法事務的「形式會議」（pro forma session）方式來延續會期，阻止總統繞過參議院任命官員。

過去8年的特朗普、拜登（Joe Biden）任期內，總統都沒有嘗試以「休會任命」的方式繞過參議院。這次特朗普的要求，明顯就是要目前還有甚多傳統共和黨人的參議院「自廢武功」向白宮交權。

11月10日，特朗普在Truth Social上要求任何角逐參議院共和黨領袖的參議員也必須同意「休會任命」的做法。（網迨截圖）

目前，2007年領導參議院共和黨至今的麥康奈爾（Mitch McConnell）已決定引退。共和黨人在11月13日就要選出新任參議院多數黨領袖。麥康奈爾長期與特朗普意見相左，此刻正是由MAGA派入主參議院的時機。

在有意接任麥康奈爾的參議員之中，德州的康寧（John Cornyn）和南達科他州（South Dakota）的圖恩（John Thune）都與麥康奈爾關係密切，但兩人在特朗普表態後都間接表態支持白宮採用「休會任命」的做法，兩人都指參議院有責任儘快通過總統的官員任命。

但表明「100％同意」特朗普要求的就只有來自佛羅里達州的另一角逐者斯科特（Rick Scott）。

整個MAGA派共和黨的支持者或頭面人物，從馬斯克（Elon Musk）到小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），從前霍士新聞台（Fox News）名主持卡爾森（Tucker Carlson）到威斯康星州聯邦參議員約翰遜（Ron Johnson），全都公開力挺斯科特。無獨有偶，斯科特2010年打贏佛州州長選戰的背後也就是靠着Susie Wiles的幫助。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

如果科斯特13日真的擊敗康寧和圖恩而成為參議院共和黨領袖，特朗普和MAGA派可算是把參議院的控制權都拿了下來。由於國會眾議院很可能會繼續保留在共和黨之手，而眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）一早就已經向特朗普投誠，「特朗普2.0」在國會山上很大可能將不會遇到任何阻力。

特朗普之所以如此在意官員任命，就是因為他希望將MAGA派人物安插到整個聯邦政府之中，不要再犯其「特朗普1.0」時代政策遭下面體制內官員處處攔阻的錯誤。

劍指聯儲局

特朗普更有可能會向聯邦儲備局的獨立決策開刀。猶他州（Utah）共和黨聯邦參議員米克李爾（Mike Lee）日前就公開表態稱聯儲局應按照憲法規定聽命於美國總統，表明要「#結束聯儲局」（#EndTheFed）。他在X上的推文迅速獲得馬斯克轉發，表示「100分」贊成。

馬斯克這次選戰全力投身支持特朗普之後，他已經變成了特朗普重要左右手。據報在過去幾天的「特朗普2.0」接班決策關鍵時期之中，馬斯克幾乎每日都在海湖山莊出沒。甚至在特朗普同各國領袖通電期間，馬斯克也多次「路過」參與，當中就包括特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

根據《華爾街日報》報道，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）已經準備好如果特朗普試圖把他炒掉，他會不惜自掏荷包同特朗普打官司，以保持未來聯儲局的獨立性，避免立下總統干預聯儲局的先例。

無論特朗普是否能真的踢走鮑威爾、插手聯儲局貨幣政策，又或者以間接手段架空鮑威爾，從這種擺明車馬「結束聯儲局」的公開行動之中，我們也可以看到特朗普對於集權的熱切。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和二媳婦拉拉（Lara Trump）則站在兩側。（Reuters）

「作過的承諾都會遵守」

集權而不用，集來也無用。特朗普這一次重掌白宮，早就聲明要作為民眾的「報復」、要當「一天的獨裁者」去落實政綱。在他的勝選宣言之中，特朗普亦表明「作過的承諾都會遵守」（promises made, promises kept）。

不少人認為，一些看起來近乎瘋狂的特朗普承諾，像對全世界加徵10％至20％關稅、對中國加60％關稅，又或者趕走八成已定居美國10年以上的1100萬非法移民等等，只是對外談判籌碼，又或者是選舉宣傳－－畢竟這些政策可能導致美國通脹回升、全球供應鏈大亂，又或者美國國內出現嚴重社會動蕩。

但「離經叛道」本身，從來就不會對特朗普的決策構成阻礙。反對主流意見、對抗建制的意識形態正是特朗普這次勝選的原因。

到11月10日晚，特朗普的首位主要官員任命，就是指派前署理美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）作為他口中的「邊境沙皇」（Border Czar），負責將任何在美非法移民驅逐回他們自己的國家。霍曼是Project 2025的參與者之一，他曾經聲言他將會主導美國史上最大規模的驅逐行動。

從此刻其初步的人事決策來看，特朗普2.0已經下了決心要以「雖千萬人吾往矣」的姿態大幹一場。過去9年的經驗告訴我們絕對不應低估特朗普及其支持者的意志。以為特朗普2.0只會是1.0的翻版，很可能會是個重大誤判。