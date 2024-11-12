耶魯大學開課研究Beyoncé 學生、教職員熱情難擋？
撰文：藺思含
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美國耶魯大學（Yale University）日前宣布將在2025年春季開辦一門課程，專門研究樂壇天后Beyoncé及其影響力。
據《衛報》報道，該課程由從事非裔美國人和音樂研究的學者Daphne Brooks教授，名為《Beyoncé創造歷史：從音樂看非裔改革傳統的歷史、文化、理論和政治（Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition History, Culture, Theory & Politics through Music）》。
Brooks稱，雖然這是她首次以Beyoncé為主題開辦課程，但她在向校方申請開這門課時很容易就獲得通過，大學生和研究生們以及教職員也都對這門課感到興奮。她計劃重點教授2013年Beyoncé的同名專輯發表以來，她音樂當中深刻的社會政治及思想變化。
就在不久前，她現身美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選集會現場，發表演說、為賀錦麗站台，引起廣泛關注。儘管Beyoncé鮮少直接參與政治，但每次她為公開支持某位候選人時都會成為新聞頭條，包括在2009和2013年在奧巴馬（Barack Obama）競選時為其聲援。
除了Beyoncé外，大學還開設了與Taylor Swift、Lady Gaga和荷里活老牌影星夏里遜福（Harrison Ford）有關的課程。
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