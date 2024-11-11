迫女性結婚生仔禁讀大學？日保守黨魁道歉：曾言30歲未婚者摘子宮

共同社11月10日報道，右翼作家、少數黨派日本保守黨黨魁百田尚樹為其言論道歉，他曾說要禁止18歲女子上大學、30歲未懷孕者摘除子宮，以此逼迫日本女性結婚生子，解決日本少子化問題。此言一出引起民眾熱議。



日本社會面臨人口老齡化、生育率低下的問題，為解決這一難題，百田尚樹8日在YouTube直播時提出假設，「女性超過30就摘除子宮」。

百田說：「不允許18歲以上的女性去讀大學......法律禁止超過25歲的單身女性結婚。」

這些言論一出便被民眾批評，為了回應，百田在社交平台X（舊稱Twitter）上發文表示，這些話是他以科幻小說中的情節做比喻，來向大眾灌輸女性生育年齡有限的思想。

百田還說：「太愚蠢了，有必要解釋這麼多嗎？就算我說明了也有白痴還是不懂。」

但在名古屋10日的一次講話中，百田稱這些言論過於尖酸刻薄，並表示將收回這些言論，並進行道歉，因為「有人覺得這些話令人不快。」

據報道，作為女性的日本保守黨事務總長有本香織表示，即使是科幻小說的情節，百田的言論也不恰當。

作為女性和黨員，日本保守黨事務總長有本香織(左一) 也不認同黨魁百田直樹（左二）的言論。（hoshuto.jp）

在最近的大選中，日本保守黨首次獲得國會席次。其創始人兼黨魁百田直樹此前就有不當言論，曾言1937年日軍侵華的南京大屠殺從未發生過。