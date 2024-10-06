Diddy被捕牽連天后陰謀論四起　傳Sia被Beyoncé綁架發藏頭詩求救

現年54歲美國饒舌天王Diddy（原名Sean Combs）因多宗行性罪行、脅迫對兒童進行性販運以及運送賣淫，並指他一直掌管性犯罪集團而被捕，由於被指控的罪行極為嚴重，Diddy恐面臨終身監禁。消息傳出後，網絡瘋傳陰謀論，更牽連在圈中勢力極大的天后Beyoncé。

Diddy早前因多宗性罪行在紐約被捕。（VCG）

連日來有關Diddy的傳聞在網絡上瘋傳，有指他多次於豪宅舉行性愛派對，曾落藥性侵受害人，參與者據稱包括多位娛樂圈巨星及政商界名人，更指Justin Bieber亦是受害者之一。有網民發現Jay-Z及Beyoncé跟Diddy分屬好友，而有關Beyoncé的都市傳說亦隨即引起網民熱議。

大批網民認為Jay-Z及Beyoncé這對夫婦對Diddy的所做所為一直都知情，更有機會參與其中。而關於Beyoncé的陰謀論就由歌手J. Cole的歌曲《She Knows》開始，歌詞中提及到多位與Diddy有關但相繼遇上意外離世的歌手，包括當年Beyoncé競爭對手Aaliyah墜機離世、TLC成員Left Eye車禍身亡及Michael Jackson用藥過量導致昏迷致死。有人推測《She Knows》中的「Knows」跟Beyoncé的姓氏「Knowles」同音，而掀起陰謀論。

多年來有多位巨星奪得音樂獎項時，都不約而同在台上以極大篇幅來感謝Beyoncé，就連Adele、Britney Spears都曾經在台上感激這位天后，令人推測不可以搶Beyoncé風頭成為行內潛規則。

另外，有網民翻出於2016年憑歌曲《Chandelier》及《Titanium》而爆紅的歌手Sia，曾經在Twitter（現名為X）上發文指自己被Beyoncé綁架，當時更掀起「#SaveSia」行動。Sia當時發文表了一段奇怪文字：「Baby, everything your own nice cat eats. Kangaroo is dead, nowhere and purple penguins every day. My egg. 」，網民留意到藏頭詩「Beyoncé kidnapped me.（Beyoncé綁架了我）」。可惜當時沒有人能證實真偽，事件亦不了了之，而綁架事件亦成為了陰謀論。