Diddy被捕牽連天后陰謀論四起　傳Sia被Beyoncé綁架發藏頭詩求救

現年54歲美國饒舌天王Diddy(原名Sean Combs)因多宗行性罪行、脅迫對兒童進行性販運以及運送賣淫,並指他一直掌管性犯罪集團而被捕,由於被指控的罪行極為嚴重,Diddy恐面臨終身監禁。消息傳出後,網絡瘋傳陰謀論,更牽連在圈中勢力極大的天后Beyoncé。

Diddy早前因多宗性罪行在紐約被捕。(VCG)

連日來有關Diddy的傳聞在網絡上瘋傳,有指他多次於豪宅舉行性愛派對,曾落藥性侵受害人,參與者據稱包括多位娛樂圈巨星及政商界名人,更指Justin Bieber亦是受害者之一。有網民發現Jay-Z及Beyoncé跟Diddy分屬好友,而有關Beyoncé的都市傳說亦隨即引起網民熱議。

大批網民認為Jay-Z及Beyoncé這對夫婦對Diddy的所做所為一直都知情,更有機會參與其中。而關於Beyoncé的陰謀論就由歌手J. Cole的歌曲《She Knows》開始,歌詞中提及到多位與Diddy有關但相繼遇上意外離世的歌手,包括當年Beyoncé競爭對手Aaliyah墜機離世、TLC成員Left Eye車禍身亡及Michael Jackson用藥過量導致昏迷致死。有人推測《She Knows》中的「Knows」跟Beyoncé的姓氏「Knowles」同音,而掀起陰謀論。

多年來有多位巨星奪得音樂獎項時,都不約而同在台上以極大篇幅來感謝Beyoncé,就連Adele、Britney Spears都曾經在台上感激這位天后,令人推測不可以搶Beyoncé風頭成為行內潛規則。

另外,有網民翻出於2016年憑歌曲《Chandelier》及《Titanium》而爆紅的歌手Sia,曾經在Twitter(現名為X)上發文指自己被Beyoncé綁架,當時更掀起「#SaveSia」行動。Sia當時發文表了一段奇怪文字:「Baby, everything your own nice cat eats. Kangaroo is dead, nowhere and purple penguins every day. My egg. 」,網民留意到藏頭詩「Beyoncé kidnapped me.(Beyoncé綁架了我)」。可惜當時沒有人能證實真偽,事件亦不了了之,而綁架事件亦成為了陰謀論。