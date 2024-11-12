Mike Waltz是誰？對華鷹派或出任美國安顧問　曾倡杯葛北京冬奧

美國總統大選結果出爐後，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）籌組政府新班子人選，據美媒11月11日報道，他已邀請佛羅里達州眾議員沃爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。沃爾茲屬對華鷹派，曾提倡杯葛2022年的北京冬奧。



現年50歲的沃爾茲為美國前陸軍特種部隊成員，曾在阿富汗、中東和非洲服役，並在2019年起成為眾議員，然後在2024年11月5日舉行的連任選舉輕鬆勝出。

佛羅里達州眾議員沃爾茲（Mike Waltz）料成為特朗普第二屆政府的國家安全顧問。圖為他在2024年7月17日現身密爾沃基的共和黨全國代表大會。（Reuters）

沃爾茲被視為特朗普的忠實支持者，包括支持他推翻2020年大選結果，又呼籲歐洲在援助烏克蘭一事上需要付出更多，主張華府援烏方式變得更嚴格，立場與特朗普不約而同。

在對華立場上，他屬對華鷹派，批評中國在亞太地區的活動，認為美國有需要為區內可能爆發衝突未雨綢繆，在新冠疫情爆發後，他曾提倡杯葛2022年的北京冬奧，也批評北京打壓維吾爾族。

白宮國家安全顧問一職無須經參議院批准，特朗普首屆執政時，該職位曾多次換人，包括弗林（Michael Flynn）、麥克馬斯特（H.R. McMaster）、博爾頓（John Bolton）及奧布萊恩（Robert O'Brien）。