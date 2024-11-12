Mike Waltz是誰？對華鷹派或出任美國安顧問 曾倡杯葛北京冬奧
撰文：成依華
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美國總統大選結果出爐後，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）籌組政府新班子人選，據美媒11月11日報道，他已邀請佛羅里達州眾議員沃爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。沃爾茲屬對華鷹派，曾提倡杯葛2022年的北京冬奧。
現年50歲的沃爾茲為美國前陸軍特種部隊成員，曾在阿富汗、中東和非洲服役，並在2019年起成為眾議員，然後在2024年11月5日舉行的連任選舉輕鬆勝出。
沃爾茲被視為特朗普的忠實支持者，包括支持他推翻2020年大選結果，又呼籲歐洲在援助烏克蘭一事上需要付出更多，主張華府援烏方式變得更嚴格，立場與特朗普不約而同。
在對華立場上，他屬對華鷹派，批評中國在亞太地區的活動，認為美國有需要為區內可能爆發衝突未雨綢繆，在新冠疫情爆發後，他曾提倡杯葛2022年的北京冬奧，也批評北京打壓維吾爾族。
白宮國家安全顧問一職無須經參議院批准，特朗普首屆執政時，該職位曾多次換人，包括弗林（Michael Flynn）、麥克馬斯特（H.R. McMaster）、博爾頓（John Bolton）及奧布萊恩（Robert O'Brien）。
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