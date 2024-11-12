特朗普當選｜專家：Elon Musk非現代基辛格　但可助中美改善關係

美國候任總統特朗普（Donald Trump）的內閣成員名單近日陸續公佈，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的角色備受關注，尤其是他與中國有緊密商業聯繫，引來外界對他促進中美關係改善的期許，美國智庫中國事務專家甘迺迪（Scott Kennedy）則表示，不應對馬斯克期望過高。



華盛頓智庫國際與戰略研究中心（CSIS）中國事務專家甘迺迪（Scott Kennedy）對美國財經新聞網CNBC表示，一些人對馬斯克是否能成為新的基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）、幫助華盛頓與北京達成協議產生廣泛好奇。但甘迺迪認為目前看來，馬斯克究竟能否幫助避免兩國關係崩潰還不得而知。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

美國財經新聞網CNBC引述中國人民大學國際關係研究所所長王義桅稱，馬斯克被視為一個既了解中國又了解美國的商人，若在新政府任職，他或許能推動美國對中國製造的產品加徵嚴格關稅予以彈性處理。

諮詢公司Longview Global的執行董事Dewardric McNeal則表示，企業領導人的首要義務是對股東負責，而不是對國家利益負責：「雖然中國偶爾會把有影響力的美國人當作非官方渠道，這是事實，但把馬斯克視為現代的基辛格就太誇張了。」

來自北京的全球化智庫（Center for China and Globalization）創辦人王輝耀認為，馬斯克的影響力遠不及基辛格，但如果加上蘋果CEO庫克（Tim Cook）、 和黑石集團的聯合創始人蘇世民（Stephen Schwarzman）等一群商界領袖，他們或許能共同幫助穩定中美關係。