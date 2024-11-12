新西蘭70年間約20萬人護理機構內受虐　總理公開道歉：令人痛心

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）11月11日歷史性地向那些在國家照護機構遭肢體虐待或性虐待的受害者正式致歉，並形容他們當時面臨的狀況非常可怕且令人痛心。



路透社11日報道，新西蘭皇家調查委員會7月的報告揭發，當地1950年至2019年期間有約20萬人在公立及宗教護理機構遭受某種形式的虐待，且受害者大多是原住民毛利人，包括弱勢成年人和兒童。

拉克森11日在約200名受害者及其家屬旁聽下，於國會代表本屆政府和前朝政府向所有受害者致歉。他表示：「今天我代表政府向所有在護理期間遭受虐待、傷害和忽視的人道歉。」

調查報告針對上述事件提出233項建議，拉克森表示政府已完成或開始落實報告中的28項建議，並將於2025年初全面回應。

2024年7月11日，新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）在美國華盛頓舉行的北約成立75周年峰會期間，出席北大西洋理事會會議。（Reuters）

他又提到明年起的11月12日定為紀念日，以向受害者致意；另一方面，政府將開始移除任何證實參與虐待人士的紀念物，包括改變街道名稱、拆除紀念設施等。