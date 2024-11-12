阿姆斯特丹再發生暴力事件　數十人燒電車　疑涉反以色列衝突

荷蘭首都阿姆斯特丹11月7日爆出有以色列球迷遇襲後，當地11月11日晚上再出現暴力事件。荷蘭警方表示，數十名手持棍棒和鞭炮的人在阿姆斯特丹意圖焚燒有軌電車，5人被捕，疑似與7日的暴力事件有關。



阿姆斯特丹西部一個廣場有大量人群聚集，有人投擲煙花及木棍等。一輛有軌電車起火，當時電車內沒有人，但車窗嚴重損毀。

被捕的5人是18歲至37歲男性，來自阿姆斯特丹或周邊城市，其中4人目前仍被拘留。

2024年11月11日，荷蘭阿姆斯特丹發生騷亂後，一輛有軌電車的車窗被震碎。（Reuters）

7日，荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel-Aviv）的歐霸盃足球賽事在阿姆斯特丹舉行，賽後有以色列球迷遭襲擊。警方上週逮捕4名荷蘭籍男子，包括16歲和17歲青少年，仍在拘留中。

阿姆斯特丹市議會將於12日討論這些事件，官方稱之為「反猶太主義」暴力；然而有報道指出，事件可能源自以色列球迷燃燒照明彈、高喊反阿拉伯口號。賽前，有馬卡比球迷撕下阿姆斯特丹一棟建築物上的巴勒斯坦國旗。

2024年11月11日，荷蘭阿姆斯特丹，荷蘭警察在暴力事件後巡邏。（Reuters）

阿姆斯特丹已禁止該市所有示威活動，並宣布幾個地區為危險區，警察可在其中攔截並檢查任何人。10日，數十人因參加在阿姆斯特丹市中心舉行的親巴勒斯坦示威活動而被拘留。