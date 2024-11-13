特朗普當選｜就任首日料簽多項行政令　針對非法移民及邊境安全

美國當選總統特朗普（Donald Trump）預計將在就任第一天，即簽發一系列行政命令，當中包括加強對非法移民執法，並廢除現任總統拜登（Joe Biden）簽署的合法入境計劃，行動將由即將上任的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）領導。 分析指出，特朗普於競選時提出的移民政策，將從他簽發行政令起啟動，當中包括承諾驅逐史上最大規模的非法移民。其做法包括進一步減少非法越境，並利用整個政府設法逮捕、拘留和驅逐大量人員。



美國當選總統特朗普周日（10日）宣佈，將任命前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）主管邊境及移民問題。（Reuters）

路透社引述消息人士稱，首日簽發的行政令，將包括內部執法、逮捕和拘留非法移民。內容將賦予聯邦移民官員更大自由度，可以逮捕沒有犯罪紀錄的人、向美墨邊境增兵，以及重新啟動邊境牆的建設。

此外，特朗普打算廢除拜登政府的執法指引，該指引優先考慮將有嚴重犯罪紀錄的人驅逐出境，但對其他人予以「有限執法」。特朗普的命令將不再「有限執法」，但仍以犯有重罪；以及已用盡所有法律選項，但仍被下令驅逐的人士優先，估計在美國有超過100萬人。 霍曼11日受訪時稱，這些人將是優先考慮的對象，指這些人必須回家。

非法移民：圖為2023年9月22日，在墨西哥華雷斯，有非法移民渡河，嘗試前往美國。（Reuters）

支持哈馬斯並違反簽證條件學生 可能優先驅逐

消息人士又稱，某些群體也可能被列為優先驅逐的對象，例如支持哈馬斯並違反學生簽證條件的國際學生。

據指出，移民及海關執法局（ICE）或會使用軍用飛機進行驅逐，並尋求其他政府機構協助運送被驅逐者。

圖為2023年9月18日， 尋求庇護的移民聚集在墨西哥邊境，德州的國民警衛隊成員在邊境牆附近站崗，阻止移民進入美國。（路透社）

或宣布緊急狀態解鎖資金建邊境牆 廢除人道入境計劃

此外，另一項命令將涉及邊境安全。特朗普擬派遣國民警衛隊前往邊境，並以非法移民湧入為由，宣布國家緊急狀態，以解鎖資金建設邊境牆。

特朗普預計還將終止拜登的人道計劃，該計劃近年來允許數十萬移民合法入境。此外，特朗普將鼓勵身份過期的人自願離開。美國國土安全部（DHS）估計，截至2022年全國已有1,100萬無合法身份的移民。

圖為2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

或討論恢復「留在墨西哥」計劃 料遭法律挑戰

據估計，特朗普還將與墨西哥討論恢復其「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計劃，要求非尋求庇護者在等候裁決期間留在墨西哥。

不過，特朗普的激進議程可能會遇到民主黨執政的州份、美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）和支持移民組織的法律挑戰。