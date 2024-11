特朗普新官：料女州長Kristi Noem出任國土安全部長　曾親手殺犬

據美媒11月12日引述知情人士報道,美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)心目中已有國土安全部長人選,即南達科他州(South Dakota)州長諾姆(Kristi Noem)。她是特朗普的忠實盟友,曾任南達科他州眾議員,還曾是特朗普的副總統人選,但當時因她爆出親手殺狗爭議而作罷。



據報道,隨着52歲的諾姆將接掌國土安全部,加上可能擔任該部門高官的米勒(Stephen Miller)與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)等反移民強硬派,表明特朗普認真履行打擊移民政策的承諾。

2024年10月14日,南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)在美國賓夕法尼亞州奧克斯舉行的共和黨總統候選人、美國前總統特朗普的市政廳競選活動中發表講話。(Reuters)

她曾經是特朗普的副總統人選,不過在她的書《不走回頭路:政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進》(No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward)出版後,就被從人選名單上取消了。

因為諾姆在書中透露,自己曾開槍殺死14 個月大的獵犬「蟋蟀」(Cricket),原因是它「不受訓練」。她後來辯稱,寫這些軼事是為顯示她在必要時能在生活中做一些可怕的工作。

2024年10月14日,南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)在美國賓夕法尼亞州奧克斯舉行的共和黨總統候選人、美國前總統特朗普的市政廳競選活動中舉手示意。(Reuters)

美國國土安全部擁有600億美元(約4667.19億港元)預算,和數十萬名員工,同時監督海關及邊境保護局、移民和海關執法局、聯邦緊急事故管理總署與特勤局等事務,權力範圍廣。