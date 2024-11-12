特朗普新官：料女州長Kristi Noem出任國土安全部長　曾親手殺犬

據美媒11月12日引述知情人士報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）心目中已有國土安全部長人選，即南達科他州（South Dakota）州長諾姆（Kristi Noem）。她是特朗普的忠實盟友，曾任南達科他州眾議員，還曾是特朗普的副總統人選，但當時因她爆出親手殺狗爭議而作罷。



據報道，隨着52歲的諾姆將接掌國土安全部，加上可能擔任該部門高官的米勒（Stephen Miller）與「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）等反移民強硬派，表明特朗普認真履行打擊移民政策的承諾。

2024年10月14日，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）在美國賓夕法尼亞州奧克斯舉行的共和黨總統候選人、美國前總統特朗普的市政廳競選活動中發表講話。（Reuters）

她曾經是特朗普的副總統人選，不過在她的書《不走回頭路：政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進》（No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward）出版後，就被從人選名單上取消了。

因為諾姆在書中透露，自己曾開槍殺死14 個月大的獵犬「蟋蟀」（Cricket），原因是它「不受訓練」。她後來辯稱，寫這些軼事是為顯示她在必要時能在生活中做一些可怕的工作。

2024年10月14日，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）在美國賓夕法尼亞州奧克斯舉行的共和黨總統候選人、美國前總統特朗普的市政廳競選活動中舉手示意。（Reuters）

美國國土安全部擁有600億美元（約4667.19億港元）預算，和數十萬名員工，同時監督海關及邊境保護局、移民和海關執法局、聯邦緊急事故管理總署與特勤局等事務，權力範圍廣。