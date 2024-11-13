特朗普當選｜學者：驅逐非法移民計劃或重創食品供應鏈　觸發通脹

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）承諾，上任後將實施史上最大規模的非法移民驅逐計劃。專家警告，這將對美國的農業生產造成嚴重衝擊，進而影響食物供應，導致更多食品依賴進口，加劇食品價格波動。



與墨西哥接壤的加州（California）不僅是非法移民入境的必經之路，還是美國重要的農產品生產基地。加州種植了逾400種農產品，大約三分之一的蔬菜和四分之三的水果及堅果由移民工人種植，其中大部份是非法移民。

據美國農業部（United States Department of Agriculture，USDA）數據，美國240萬農業工人中約有一半沒有合法身份。華盛頓特區非牟利組織農業工人公義（Farmworker Justice）的戰略與項目副總裁吉爾德（Alexis Guild）指出，加州農業工人中的非法移民佔比可能高達70%。

2024年10月14日，南達科他州長諾姆（Kristi Noem）在美國賓夕法尼亞州奧克斯舉行的共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）的市政廳競選活動中舉手示意。（Reuters）

特朗普在競選期間，一再揚言將展開「美國史上最大規模的驅逐行動」。對此，加州大學默塞德分校社區與勞工中心執行主任帕迪拉（Ana Padilla）警告：「沒有無證移民的勞動力，我們將無法維持當前的食品供應能力。」

農業部的數據顯示，2023年加州的農業出口總額超過247億美元（約1921億港元）。社會學家、社區與勞工中心主任弗洛雷斯（Edward Flores）指出，與其認為移民搶走了現存的工作，不如說始於1970年代的移民潮推動了美國的農業發展，使農產品出口大幅增加，並為供應鏈上的所有人創造機會。

圖為2023年7月13日，美國加州一名農業工人在炎炎夏日下工作。（Reuters）

他補充道，驅逐行動將擾亂食品供應鏈，減慢食品生產，推高許多日常用品的價格，包括牛奶、小麥和雞蛋。

數據顯示，美國目前約15%的食品供應依賴進口，其中約三分之一的蔬菜、半數的水果和94%的海鮮來自國外。若失去非法移民勞動力，美國或不得不增加食品進口，從而加劇價格波動。此外，特朗普提議的關稅措施也將對食品價格產生影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

