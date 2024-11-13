特朗普掩口費案是否撤銷定罪　法官推遲至11月19日宣判

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前遭定罪的掩口費案，法庭原定11月26日判刑。但因最高法院7月裁定，總統任內享有刑事豁免權，特朗普一方此前要求撤銷定罪。主審法官默昌（Juan Merchan）原定11月12日就是否撤銷定罪作出宣判，但12日宣布押後至11月19日裁決，以便檢方就特朗普勝選權衡進一步行動。



圖為2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）為掩口費案再度於紐約出庭，旁邊為其律師內切萊斯（Susan Necheles）。（Reuters）

特朗普的律師此前表示，陪審團在掩口費案中判特朗普34項罪名成立的證據，包括特朗普擔任總統期間在社交媒體上發布的帖子，以及其前助手有關2017年於白宮特朗普談話的證詞。而根據最高法院裁定，總統任內的官方行為及資料，均不得用於定罪的理據。

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的辦公室此前反駁，最高法院的裁決與此案無關， 掩口費案屬「完全非官方行為」，不享有豁免權。

圖為2016年選舉前收受13萬美元掩口費的艷星Stormy Daniels。（Reuters）

現年78歲的特朗普因4宗案遭到刑事起訴， 他一再重申是民主黨政府的政治迫害。特朗普競選發言人Steven Cheung於12日發明稱，現在非常清楚，國民希望立即結束司法系統被武器化。