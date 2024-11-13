特朗普當選｜與阿根廷極右翼米萊通話　稱呼對方「最喜愛總統」

被稱為「阿根廷特朗普」的極右翼總統米萊（Javier Milei）11月12日透過發言人表示，他與美國當選總統特朗普（Donald Trump）通電話，獲對方稱呼為「最喜愛總統」。路透社報道，兩人並已預定本周稍後時間，在特朗普居住的佛州海湖莊園（ Mar-a-Lago）會面。



海湖莊園預定於11月14日至16日舉辦保守派政治行動會議（CPAC），米萊預定期間到訪，與特朗普親自會面，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也將參加。兩人對上一次碰面在2月，出席CPAC會議期間互相問候。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

英國《獨立報》報道，在CPAC舉行期間，外界猜測其他國家領袖也可能趁此機會，到佛州與特朗普會晤。但英國首相施紀賢（Keir Starmer）已表明無此計劃，會直接於18日至19日前赴巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會。他表示，已在11月6日與特朗普通話，而且非常有建設性。