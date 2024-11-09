大韓航空高空驚魂　男乘客企圖開機艙門　遭6人聯手制服

飛機一旦升空，飛安問題就是相當重要的，航空公司不會允許有人在機上亂來！最近一段影片在網上曝光，可以看到一名男子竟然打算跑去打開機艙門，空服員見狀連忙向前壓制，費了好大一番力氣才將他壓在地上，驚險畫面被其他乘客記錄下來上載上網，引發討論。



一名乘客在大韓航空上試圖打開機艙門，結果被眾人制止。（Instagram截圖 / @aflyguytravels）

一名乘客在大韓航空上試圖打開機艙門，結果被眾人制止。（Instagram截圖 / @aflyguytravels）

一名乘客在大韓航空上試圖打開機艙門，結果被眾人制止。（Instagram截圖 / @aflyguytravels）

最近一段影片在網上瘋傳，可以看到事發地點是大韓航空一架班機上，一名外籍乘客捕捉到另一名乘客跑到機艙門口，還試圖用手把門給轉開，所幸機組人員夠機警，影片裏可見有6人向前制止他，其中3人在第一線與他發生肢體衝突，且當中還有一名乘客，幸好男子並未得逞，過沒多久就被空服員壓制在地上，航班安全降落後，該名男子隨即被捕。據悉，這宗事件發生在飛機起飛1小時後。

影片當中並未提及航班資訊及發生時間點，不過當地傳媒《朝鮮日報》及《每日經濟新聞》8日指，事發於7日、編號KE658由曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）飛往韓國仁川機場的航班上。網民看完影片後紛紛留言：

．「我認為他們需要在飛機上建立一個牢房，有些人不屬於他們的座位而是在飛機牢房裡」

．「讓我感到不安的是，只有一名男乘客跳進去幫助那些女士，其他人都是站着看」



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