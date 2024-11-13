「90年代超模」新婚僅4個月驚傳客死異鄉　Kate Moss等好友紛哀悼

英國46歲超模Georgina Cooper驚傳過世。



當時她正和第2任丈夫奈傑爾（Nigel）到希臘科斯島（Kos）甜蜜旅遊，沒想到突發急病，送往加護病房救治5天便撒手人寰，留下1個孩子。

Georgina Cooper今年6月才和丈夫奈傑爾舉行婚禮（Facebook@Georgina Smith）

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據《每日郵報》報道，Georgina Cooper和丈夫奈傑爾今年6月結婚，10月前往希臘科斯島旅遊。

途中Georgina Cooper感到身體不適，前往島上醫院治療，沒想到病情加重，院方以直升機將她轉送醫療更完善的克里特島，接受進一步治療，住進加護病房5天之後傳出噩耗，這位超模以46歲芳齡病逝他鄉。

Georgina Cooper經紀人古德曼（ Dean Goodman） 證實，Georgina Cooper出發前還跟他表達自己有多喜歡希臘，要和丈夫奈傑爾一起去感受希臘之美。

沒想到10月底Georgina Cooper不幸病逝，遺體已在11月初空運回英國故鄉。

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古德曼透露，Georgina Cooper先前在新冠疫情期間，就出現健康問題，曾多次進出醫院，但她才剛剛開始新的婚姻，對未來有很多規劃。

如今Georgina Cooper驟逝，其超模好友Kate Moss、Jodie Kidd、Erin O'Connor、Jade Parfitt等人都在社群平台發文哀悼，稱讚她的成就有如模特界的一道光芒。

先前有外媒稱Georgina Cooper死於腦出血，但被Georgina Cooper的好友否認。

回顧這位46歲超模的職業生涯，Georgina Cooper 13歲時被模特經紀公司看中，15歲還參演過美國搖滾天團Bon Jovi的MV，至此星路大開，在20世紀90年代爆紅，並以「倫敦牙縫女孩」的造型嶄露頭角，她也是知名攝影師科琳戴（Corinne Day）的靈感繆斯。

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