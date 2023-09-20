美國兩美女模特兒先後離奇死亡　她被打至面目全非　躺床姿勢詭異

美國洛杉磯市接連傳出2宗命案，32歲女子妮可（Nichole Coats）與31歲女子瑪莉薩（Maleesa Mooney）皆被發現陳屍在所住公寓中。



由於2名受害者皆是外型亮麗的女模特兒，且2女所住的公寓位置十分相近，僅相距3英里，2宗命案是否有關連引發外界好奇。

被打至親人也差點認不出 警方：找不到2案的關聯性（點圖了解更多）：

+ 22

32歲女模妮可10日被人發現陳屍在公寓中，妮可的父親蓋（Guy Edward Coats Jr.）表示，女兒在被人發現死亡前，已經好幾天沒有和家人聯絡，所以他特別前去女兒住所查看，沒想到目睹女兒的屍體。

蓋表示，「我走到她床旁邊，她身上蓋着被子，只有手臂露出來，所以我碰了碰她的手臂，發現像石頭一樣冰冷，我看了她的臉，立刻就把頭轉了過去，她的臉又青又腫，我當下就知道她已經死了」。

蓋表示，女兒的臉生前曾遭到毆打，額頭上有大面瘀傷，由於臉部幾乎無法辨識，他們是透過身上刺青確認身分。

人也在現場的阿姨史蒂文斯（Stevens）則表示，「我幾乎認不出是她，我相信她是遭人謀殺，她躺在床上的姿勢看起來不像是正常死亡」。

【延伸閱讀】巴西美女模特兒人間蒸發 流落貧民窟判若兩人 逾1年來行蹤成謎（點圖放大瀏覽）：

+ 9

事發2天後又傳出31歲女子瑪莉薩也陳屍在自家公寓中，令妮可的家人懷疑2宗命案絕對有關連，「她們年齡差不多，居住地也很近，而且2個人都是女模特兒」。

雖然外界懷疑2宗命案有關，不過警方調查後尚未找到2宗案件的關聯性，案件仍在進行調查。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】