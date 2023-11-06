華裔模特兒「行show照」竟被人用AI換臉變白人　設計師撇清

有華裔血統的美籍模特兒指控，她無償為知名設計師走秀，事後設計師轉發的照片中，相中人卻長得和她完全不一樣，指控對方用AI處理她的照片，讓她看起來「像個白人」，批評此舉相當不人道，引發網友熱議。



《衛報》報道，21歲美籍模特兒Shereen Wu上週在TikTok上傳影片說明，曾和碧Beyoncé、Jennifer Lopez及Celine Dion等藝人合作的知名時裝設計師科斯特洛（Michael Costello），近日在IG轉發洛杉磯一場時裝騷的照片，包括一張Shereen Wu身穿緊身黑色禮服的照片，五官卻和她完全不一樣，「那不是我」。

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Shereen Wu是一名獨立模特兒，沒有和經紀公司簽約，無償接下杉磯時裝週Art Hearts期間這份走秀工作，對她來說比起報酬，有露臉的機會更重要。

「但我沒有得到曝光，化妝師、髮型師和攝影師也沒有，因為這是一張修過的照片」，指控有人用AI換臉，讓她看起來像個化濃妝的白人女性，「這讓我非常惱火」。

她強調：「我希望人們能夠理解，作品被偷走有多麼傷人，這很不人道。人類之所以為人類是因創造美麗事物的能力，把這份美麗扭曲成醜陋的事物的想法是很可怕的。」

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Shereen Wu的影片一週來累積逾180萬次觀看，引發網友熱議。

科斯特洛對此在IG發文否認修圖，稱他不能控制攝影師（他的粉絲）交給他的照片，他說這是粉絲繪圖（Fan art），不過他也說，既然他分享了照片就對此有責任，坦言當時因為情緒激動，「沒有多想」就轉發所有標記他的照片和影片。

但科斯特洛強調，他並未參與製作時裝騷，看到影片才得知她沒有得到報酬，也已經補償她，且他的品牌準備對Shereen Wu的「虛假指控」採取法律程序，不過這篇聲明不到24小時內就被刪除。

▼科斯特洛已非第一次捲入是非：

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