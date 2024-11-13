厄瓜多爾最大監獄暴力事件　至少15死14傷

厄瓜多爾的瓜亞基爾市（Guayaquil）利托拉爾監獄（Penitenciaria del Litoral）11月12日發生一宗囚犯衝突事件，至少15人死亡，14人受傷。警方全面控制監獄，將指控至少9名疑犯謀殺。現場有囚犯家屬情緒激動。



美媒報道國家監獄機構SNAI表示，衝突發生於12日早上利托拉爾監獄的一座亭子。另一美媒報道，直升機飛越監獄上空，還有囚犯家屬衝向監獄大門，有人絕望地呼喊着尋找親人。

2024年11月12日，厄瓜多爾瓜亞基爾市（Guayaquil），利托拉爾監獄（Penitenciaria del Litoral）外有囚犯家屬絕望地趴在鐵絲網上。（Reuters）

12日下午，SNAI表示重新控制監獄並進行大規模搜查，他們將案件歸咎於囚犯之間的內部矛盾。厄瓜多爾總檢察長辦公室稱，將對至少9名囚犯提出謀殺指控。

這間監獄因暴力事件而臭名昭著，最著名的是2021年的大屠殺，當時119人死亡；2023年，監獄爆發數日的暴動，30多人被殺、有人被斬首；2024年9月，監獄女典獄長María Daniela 在駕車回家途中被武裝襲擊殺死。

2024年11月12日，厄瓜多爾瓜亞基爾市（Guayaquil）利托拉爾監獄（Penitenciaria del Litoral）發生監獄暴動。圖為監獄外警方與囚犯家屬交談。（Reuters）

瓜亞基爾（Santiago de Guayaquil）是南美洲國家厄瓜多爾第一大城市及主要海港，該市的利托拉爾監獄目前容納約1萬名囚犯，超出其設計容量的一倍，牢中武器走私現象嚴重。

有報道形容事件是總統諾沃亞（Daniel Noboa）政府面臨的「最血腥的監獄事件」。