UCLA教授拍片控訴「無家可歸」惹熱議　疑遭校方報復停職

在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授天體物理學的麥克考溫（Dr. Daniel McKeown）日前在社群平台上控訴。



學校只給他7萬美元（約54萬港元）年薪，根本不足以支付洛杉磯高昂的租金，導致他沒錢能在學校附近租房，只能借住遠在100公里外的親友家。沒想到，UCLA還疑似以此為由，將他的課程全數取消，讓他無法繼續授課。

在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授天體物理學的麥克考溫日前在社群平台上控訴（Tiktok@danielastrophysics）

在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授天體物理學的麥克考溫日前在社群平台上控訴（Tiktok@danielastrophysics）

在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授天體物理學的麥克考溫日前在社群平台上控訴（Tiktok@danielastrophysics）

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綜合《紐約郵報》等外媒報道，麥克考溫19日在TikTok發布影片，證實這個「可怕的消息」。他表示，

「UCLA已經讓我休行政假，未經我許可就取消了我今年秋天教授的所有課程」

「物理與天文學系主任布朗（Stuart Brown）對我進行報復，就因為我公開說了薪水太低，付不起UCLA附近的房租」



《紐約郵報》指出，麥克考溫9月才到UCLA任職全職教授，但學校只給他講師職位。他透露自己只領教授的最低薪資7萬美元年薪，這薪水難以負擔洛杉磯每月2500美元（約2萬港元）的租金。他因此搬離原本在學校附近的公寓，寄居在相隔約100公里外聖地牙哥的朋友家中，只能遠距教學。

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結果UCLA要求麥克考溫必須回到校園實體授課，而非線上教學。麥克考溫坦言，他多次向系上主管提出加薪要求，希望年薪調整至10萬美元（約78萬港元），才能租得起學校附近，洛杉磯西木區（Westwood）的公寓，但都遭到拒絕。無奈之下，他才在網路上公開自己的遭遇，沒想到換來的卻是被停職的下場。

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麥克考溫的影片當時在網路上引發熱議，許多UCLA學生也紛紛留言聲援。《紐約郵報》表示，UCLA周邊高額的房租問題，長期以來飽受學生和教授詬病。儘管UCLA在2022年成為加州首所為學生提供住宿的大學，但教職員並未受惠。面對麥克考溫的指控，UCLA尚未回應《紐約郵報》的置評要求。

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