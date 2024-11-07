加拿大下令TikTok解散當地公司　稱涉國家安全風險

加拿大創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）於11月6日發聲明稱，基於國家安全風險考慮，政府下令解散TikTok在加拿大的公司，但不影響加國民眾瀏覽或使用該應用程式。



圖為2022年4月25日，加拿大創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）在下議院發表講話。（Reuters）

商鵬飛指出，相關決定旨在解決字節跳動（ ByteDance）在加拿大設立TikTok Technology Canada Inc的問題，稱必須嚴肅看待相關營運帶來的國家安全風險。商鵬飛表示，此決定是基於審查過程中收集的資訊和證據，以及加拿大安全和情報部門、其他政府合作夥伴的建議。

中加關係。（Reuters）

加拿大於去年開始，檢視TikTok在加拿大投資及拓展業務的計劃。商鵬飛表示，根據《加拿大投資法》制定，針對可能損害加拿大國家安全的外國投資，當局有權進行審查，但他未透露更多審查細節。

其聲明指出，民眾仍可在加國使用到TikTok，強調使用社交媒體是個人選擇，但提醒家長和所有人應注意風險。

加拿大此前已禁止在政府設備使用TikTok應用，稱其對隱私和安全構成不可接受的威脅。