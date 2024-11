特朗普班底｜萊特希澤有望再度擔任美國貿易代表

美國當選總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)11月12日繼續宣布多宗任命,其中資深共和黨籍律師Bill McGinley將出任白宮法律顧問。另外,《華爾街日報》引述消息人士指,特朗普已告訴盟友,他希望由前美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)擔任其政府的貿易沙皇。



萊特希澤曾是特朗普第一任期的主要顧問,幫助實施了關稅政策。美國貿易代表這個職位可能會讓萊特希澤對整個政府包括美國商務部(Commerce Department)和美國貿易代表辦公室(the Office of the U.S. Trade Representative)的貿易政策擁有廣泛監督權。

貿易代表的職位無需經參議院確認,這將使萊特希澤在1月特朗普就職後不久立即有權實施特朗普的關稅提案。

2022年7月26日,美國華盛頓,圖為前貿易代表萊特希澤出席會議。(Reuters)

據報,特朗普也可能會改變主意,讓萊特希澤擔任其政府中的另一個高級職位,包括財政部長、商務部長甚至國家經濟委員會(National Economic Council)主任。

另外,特朗普還宣布資深共和黨律師麥金利(Bill McGinley)將擔任白宮法律顧問。麥金利在特朗普第一個總統任期內曾擔任白宮內閣秘書,並在本次選舉中擔任共和黨全國代表大會的外部法律顧問。特朗普在聲明中表示,「麥金利是一位聰明且堅韌的律師,將協助我推動美國優先議程,並在選舉誠信及反對執法機構被政治化方面作出貢獻。」