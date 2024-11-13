情侶要好似芝士般煙韌？美國餐廳廣告完美演繹打風都打唔甩｜有片

香港近日天氣一反常態，來到11月依然「打風」。而美國連鎖餐廳品牌Chili's Grill & Bar近日發布受馬蘇里拉芝士條（Mozzarella Cheese Stick）啟發的搞笑服飾，引發網民熱議，其在社交媒體上發布的影片完美演繹芝士（情侶）的「煙韌」和何謂「打風都打唔甩」。



美國連鎖餐飲品牌Chili's Grill & Bar發布受馬蘇里拉芝士條啟發的搞笑服裝：

油炸的馬蘇里拉芝士條是美國知名的炸物，獨特的拉絲效果配上煙韌的口感讓它深受不少食客的喜愛。

而Chili’s利用了芝士條拉絲的特色，開發出可以讓兩個人一起穿着的搞笑服飾，成功吸引大量消費者的眼球。

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不少網民紛紛在影片下方留言表示想要購買這套服裝，並且詢問如何可以買到。遺憾的是，官方回覆商品已經缺貨一段時間。