美女律師哈巴成白宮新聞秘書熱門人選　多次為特朗普辯護

美國新聞網站「Mediaite」11月12日援引四名消息人士報道，美國當選總統特朗普的律師哈巴（Alina Habba）成為白宮新聞秘書的熱門人選。但截至目前尚無官方消息發布。



一名消息人士表示，目前尚不清楚她是否會接受該職位。消息人士稱，預計她本週將在特朗普的海湖莊園就此職位進行商談。

特朗普陣營的一位消息人士表示，現年40歲的哈巴此前曾多次出鏡或在法庭上為特朗普辯護。這被認為是她擔任白宮新聞秘書的優勢。

「哈巴已做好『上鏡準備』，」該消息人士稱，「更重要的是，在過去的四年裏，她與美國總統（特朗普）並肩作戰，經受了考驗。」

此外，消息人士指出，哈巴與特朗普家族關係友好。

據報道，哈巴第一次見到特朗普是在他位於新澤西州貝德明斯特的高爾夫球場。2021年，她加入特朗普的法律團隊，並為特朗普的多個案件進行辯護，然而，美國新聞網站《野獸日報》報道稱，其在法庭上為特朗普辯護還沒有勝訴過。

她是特朗普競選活動的常客，曾出席紐約麥迪遜廣場花園等處舉行的集會。當時，她穿着紅色緊身服和閃亮的夾克，夾克上印有「MAGA」和「45」字樣，並大聲對特朗普表忠心。

一段影片顯示，在大選之夜的海湖莊園，她坐在特朗普旁邊，等候勝選的消息。

本文獲《觀察者網》授權轉載

