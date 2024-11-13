凱特王妃陷假患癌陰謀論 王室記者用字惹猜測：驗出「癌前細胞」
撰文：劉耀洋
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英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）3月透露自己患癌並且開始接受化療，隨後9月宣布自己治療後已「沒有癌症」，然而這消息卻引發陰謀論者的質疑。事緣英媒資深王室記者在報道中稱，凱特王妃只是驗出「癌前細胞」（pre-cancerous cells），與患癌屬不同的概念。傳言愈演愈烈之際，英媒最終於11月12日刪除相關字眼。
美國《紐約郵報》11日報道，英國《天空新聞》（Sky News）王室記者米爾斯（Rhiannon Mills）在一篇報道中寫道：「凱特王妃3月進行腹部手術後，發現自己患有癌前細胞，因此她必須接受預防性化療。」
「癌前細胞」這4字引起陰謀論者的關注。美國《野獸日報》（The Daily Beast）引述一名醫生表示：「你要麼有癌前細胞，要麼患有癌症，這兩個術語不能互換。」
王室未否認引發猜測
《野獸日報》報道，米爾斯在英國新聞界頗具聲譽，而且她是半官方王家記者團體Royal Rota成員，組織成員經常與英國王室合作，關係友好。
王室通常能夠糾正Royal Rota記者所犯的錯誤，如果王室沒有做出更正指示，即代表記者報道內容屬實。
報道12日稱，雖然《天空新聞》已修改報道的內容，但王室至今未否認過米爾斯有關「癌前細胞」的內容，令「凱特根本無患癌」的陰謀論四起。不過消息人士透露，官方根本從沒使用「癌前細胞」一詞。
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