凱特王妃完成癌症化療後見16歲癌友　擁抱鼓勵對方：積極面對生活

在9月10日宣布完成癌症化療後的英國王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales），10月2日與丈夫威廉王子（Prince William）在溫莎堡會見一名患癌少女Liz Hatton，凱特以擁抱歡迎她，並鼓勵她積極面對生活。



圖為肯辛頓宮在2024年10月3日發布的照片，英國王儲威廉王子（Prince William）與威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與患癌少女Liz Hatton一家合影。（截圖自X@KensingtonRoyal）

威廉與凱特在授勳儀式後與Liz Hatton交談，並欣賞她帶來的其他作品。肯辛頓宮3日在社交平台上引述二人指，Liz Hatton是「一位才華橫溢的年輕攝影師，她的創造力和力量激勵了我們。感謝你與我們分享你的照片和故事。」

今年16歲的Liz Hatton在1月被確診患有罕見癌症，英國每年僅有12宗病例，醫生預料她餘生僅剩6個月至3年。Liz Hatton熱愛攝影，自得知患癌後列出一份「遺願清單」，列出她希望拍攝的事物，如音樂節、時裝等。威廉通過慈善組織得知此事，邀請她來溫莎堡為授勳儀式拍照。

英國天空新聞（Sky News）2日引述Liz Hatton表示，能見到威廉和凱特「如此可愛、真誠和善良的人，很高興我和家人能有這樣的經歷。」

圖為肯辛頓宮在2024年10月3日發布的照片，威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）擁抱患癌少女Liz Hatton。（截圖自X@KensingtonRoyal）

報道指凱特自公開確診癌症的消息後，常被其他癌症病友的經歷打動，她希望盡己所能來激勵其他病人。凱特也喜歡攝影，肯辛頓宮不時在社交平台上載她的作品，多為拍攝子女的生活照。