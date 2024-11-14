美國參議院控制權易手前　民主黨加快通過聯邦法官任命

美國民主黨正努力趕在參議院（Senate）控制權轉手前，快馬加鞭地安排為總統拜登（Joe Biden）提名的聯邦法官人選進行表決，減少特朗普任命保守派法官的機會。



參議院手握通過高級行政職位和司法部門任命的權力。參議院目前由民主黨掌控，但民主黨在11月5日的大選中失利，失落參議院控制權。2025年1月3日起，參議院的100個議席中，至少有53席由共和黨拿下。

民主黨參議員正努力趕在本屆議會剩餘的一個多月任期內，儘可能通過他們認同的法官。

拜登提名了31名聯邦法官候選人，其中17人已接受參議院司法委員會背景審查，另外14人還有待委員會審查。參議院11月12日為其中一名已通過審查的法官任命進行表決。

2024年11月7日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮玫瑰園（Rose Garden）就總統選舉結果發表演說。（Reuters）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨將竭盡全力讓候選人過關。

拜登提名的大多是自由派法官。他2021年上任以來，參議院確認的213名法官中約三分之二為女性，少數族裔同樣佔三分之二。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在首個總統任期內共任命234名法官，是歷任總統單屆任期內任命人數第二多的。他也成功推動司法體系向右傾，包括任命三名保守派大法官，使最高法院保守派大法官以六比三的比例佔優勢。

保守派法官的加入，促使最高法院做出了向右傾的重大裁決，例如取消墮胎權、擴大持槍權、禁止大學招生時考慮種族和民族因素、限制聯邦監管機構的權力等。

總統提名的法官人選須獲得過半數參議員的同意票才可通過。目前民主黨在參議院擁有51對49的些微優勢，這意味着表決時，若有民主黨議員缺席或倒戈，拜登提名的法官人選恐難過關。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）2024年7月9日在國會山莊舉行每週參議院核心小組午餐會後舉行的新聞發布會，並回答記者提問。（Reuters）

民主黨陣營中的51人包括四名無黨籍議員，其中一人西弗吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）已表明，不會支持未獲得至少一張共和黨人支持票的法官候選人。

共和黨已拿下216個眾議院議席

參議院的局面已塵埃落定，眾議院的選舉結果則仍在點票中。不過，隨着共和黨人瓦拉多（David Valadao）12日確認保住加州眾議員席位，共和黨已共拿下216席，距離多數席位所需的218席只差2席。民主黨則已贏得207個席位，還有12個席位尚未決出勝負。

本文獲《聯合早報》授權轉載

