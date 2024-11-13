特朗普當選｜美媒：萊特希澤準備新關稅計劃　中國貨最少徵60%

美媒11月12日報道，曾在美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一個任期，擔任美國貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthize）正向盟友散發備忘錄，準備向國會議員推銷新關稅計劃，其中倡議對中國貨徵最少60%關稅。



《政治報》（Politico）引述文件稱，萊特希澤多月來一直為特朗普上任的頭100日，準備貿易和經濟政策行動。特朗普或會在任期的第一天，就通過行政法令實施關稅，並探討國會是否可以通過立法方式，實施新政府的關稅計劃。

2022年7月26日，美國前貿易代表萊特希澤 （Robert Lighthizer）在華盛頓，出席由美國優先政策研究所（America First Policy Institute）舉行的美國優先議程峰會（America First Agenda Summit）。（Reuters）

特朗普的提議旨在促進國內製造業並減少對外國進口的依賴，其中包括對所有進入進口商品徵收20%的普遍關稅，並對所有來自中國的進口商品徵收至少60%的關稅。

文件亦提到，傳統的經濟模型假設「關稅永遠無法刺激國內生產」，但美國際貿易委員會研究特朗普的關稅時，發現每一個行業的國內生產都有增加。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

《華爾街日報》12日引述消息人士稱，特朗普邀請萊特希澤在他的第二個任期，再次擔任美國貿易代表，但萊特希澤希望擔任其他高級經濟職位，包括商務部長、財政部長或高級白宮顧問。