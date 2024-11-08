歐洲政治共同體峰會重申挺烏　馬克龍等領袖促防務勿再依賴美國

歐洲政治共同體（EPC）峰會11月7日在匈牙利布達佩斯召開，歐盟領袖及40多國領導人出席，當中包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），會議提出加強衛能力並重申支持烏克蘭。對於美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次當選，法國總統馬克龍（ Emmanuel Macron）等部份領袖提出，不能再在防務上依賴美國。



特朗普此前於總統任內，與歐洲多國關係持續不穩。他也多次強調，歐洲盟友須在國防上投入更多資金，否則他不會保衛它們。他對美國支持烏克蘭的規模也表質疑，並揚言或對歐洲產品徵收關稅。

在布達佩斯的峰會上，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和其他領導人，重申繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的重要性。路透社指出，這些言論顯然既針對特朗普，也有部份與俄密切的領導人。

長期推動歐洲加強國防合作的法國總統馬克龍表示，歐洲必須在「決定性時刻」維護其獨立於美國的地位，歐洲需要能保衛自己，「不能永遠將我們的安全委託給美國人」。

路透社指出，其他領導人也提出對美國未來關係的憂慮。其中，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）表示，他對貿易戰的前景感到擔憂，強調不允許這種情況發生，歐洲應嘗試影響美國和特朗普的未來政策，讓他了解當中風險。

盧森堡首相弗里登（Luc Frieden）稱，特朗普以一定程度的不可預測性和波動性聞名，歐洲需要尋求對話，但不能放棄原則。