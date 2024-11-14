美國首位拉丁裔、被中國制裁國務卿：關於魯比奧必須知道的4件事

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布，提名共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。魯比奧除了是美國參議院頭號對中鷹派之一，立場親台，還也將成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿。以下是4件關於他必須知道的事：



年青時夢想加入NFL

現年53歲的魯比奧，來自佛羅里達州邁阿密市（Miami）一個古巴裔天主教家庭，父親是酒保，母親是酒店女傭。8歲時，他隨父母搬到拉斯維加斯（Las Vegas），在那裹接受了耶穌基督後期聖徒教會洗禮，並參加摩門教儀式；16歲再回到邁阿密。

讀書時期，魯比奧曾夢想加入美國國家美式足球聯盟（NFL），還因打球出色進入密蘇里州的塔基奧學院（Tarkio College） ，後來因為學校破產及傷病原故而放棄。他其後轉學佛羅里達州，並於1993年獲得佛羅里達大學政治學文學士學位，再於1996年以優異成績獲得邁阿密大學法學院法學博士學位。

魯比奧（Marco Rubio）出生在邁阿密一個古巴移民家庭，他從小就愛玩美式足球。（魯比奧參議員官網）

1998年，他與NFL邁阿密海豚（Miami Dolphins）啦啦隊隊長 Jeanette Dousdebes 結婚，並育有四個孩子。

8年前曾取笑「未來老闆」

魯比奧曾任佛羅里達州眾議院議長（2006年－2008年），現任聯邦參議員（2011年就職），也是美國國會及行政當局中國委員會資深議員、美國參議院情報委員會副主席。

魯比奧（Marco Rubio）2010起擔任佛羅里達州參議員。（魯比奧參議員官網）

他在2010年茶黨浪潮下，以不足40歲之齡當選參議員，3年內又以「共和黨救世主」頭銜躍上時代雜誌封面。

政途順遂的他還有挑戰白宮野心。2016年，魯比奧參選美國總統，與特朗普進行競爭。魯比奧贏下了明尼蘇達州，壓過特朗普兩個名次；但在家鄉佛州就輸給了特朗普。

大選期間，兩人經常互相攻擊。特朗普罵他是「小馬可」（Little Marco），魯比奧則取笑對方稱「手太小的男人不可信任」。而特朗普當選後兩人關係有所改善，魯比奧也改口說「那都只是一場競選」。

魯比奧曾是2016年共和黨總統初選中的特朗普對手，但後來歸順特朗普陣營，更一度傳出他是特朗普的副總統熱門人選之一。（Reuters）

排名第17位保守的參議員？

魯比奧最初得到了茶黨的強烈支持而當選美國參議院議員，但因為他在2013年參與的兩黨參議員組成的「八人會」（Gang of Eight）所提出的移民改革法案，導致茶黨對他的支持有所降低。同年，《國家雜誌》（National Journal）於將他列為排名第17位保守的參議員。

立場方面，魯比奧反對槍械管制、同性婚姻和墮胎（即使是在強姦和亂倫的情況下，母親生命受威脅的情況下除外）。此外，他還反對特朗普禁止部分國家國民入境。他主張增加國防預算，重啟關塔那摩監獄並將抓捕的恐怖份子關押在那裹。

2020年2月3日，美國參議員魯比奧與時任台灣副總統當選人賴清德在華府會面。（魯比奧參議員官網）

對華態度強硬 友台色彩鮮明

魯比奧是美國參議院中著名的對華強硬派的代表人物，在其任期內大力推行《維吾爾人權政策法案》及《香港人權民主法案》；他還多次直接點名批評中國國家主席習近平，指控其統治是極權主義、種族滅絕及對美國與盟友的侵略。2020年，他先後兩次因新疆種族滅絕指控和香港反修例事件被中國制裁限制入境。

7月，魯比奧在共和黨全國代表大會（RNC）上表示，台灣面臨「生存威脅」，代表台灣應該增加國防支出。還說若特朗普重返白宮將繼續支持台灣。他補充：「我對美國支持台灣及盡全力防止中國入侵這方面，不抱任何憂慮。」