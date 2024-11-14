特朗普的新智囊團　這13位關鍵人物塑造特朗普2.0

上週，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表獲勝演講，向那些幫助他實現驚人政治逆襲的人們致謝。忽然，人群中傳來的呼聲打斷了他的發言。



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「馬斯克！馬斯克！馬斯克！」

「哦，是的。我們有了一顆新星。一顆新星誕生了：他就是馬斯克，」特朗普興奮地說道，接着對這位世界首富發出了長達四分鐘的花式讚美，承諾將賦予這位「超級天才」影響美國政策和聯邦支出的強大力量。

準備重新入主白宮的特朗普正着手打造新聯盟，馬斯克便是新盟友中最有名（也是最富有）的一個。現年78歲的特朗普一直都很珍視與富豪和名人的緊密聯盟，但這一次，他將組織起新一代的忠實擁躉，其中包括播客主持人羅根（Joe Rogan）和綜合格鬥名人懷特（Dana White）等人。

這支2.0版本的支持者小分隊通過表忠心、為競選活動捐款、公開支持，當然還有阿諛奉承等方式博得了特朗普的青睞。其中一些人有望成為內閣成員，其他一些人可能會擔任非官方的顧問，與特朗普通過電話、高爾夫活動、播客和社交媒體進行交流。

2024年10月17日，美國賓夕法尼亞州，圖為馬斯克出席特朗普的競選集會。（Reuters）

除了馬斯克，特朗普的新盟友還有對沖基金大亨保爾森（John Paulson)和貝森特（Scott Bessent），這兩位都是財政部長或其他重要經濟職位的競爭者，也都發誓要幫助馬斯克削減開支。「貝森特曾為特朗普的宿敵索羅斯（George Soros）工作多年，他在大選前一天接受《福布斯》採訪時說：「我願意參與其中，無論是在台前還是幕後。」

另外兩個有可能在內閣任職或擔任高級顧問角色的是拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），以這二人為代表的政治新手想要徹底改革聯邦機構。甘迺迪計劃推動去除飲用水中的氟化物，並在食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）等機構「清除腐敗」。拉馬斯瓦米則短暫參與競選，過程中曾設想關閉整個教育部。

在特朗普宇宙中冉冉升起的科技大咖新星中包括安德森（Marc Andreessen）和亞斯（Jeff Yass）。矽谷風險投資家安德森一直都是民主黨人，因為特朗普的科技政策而站在了他那一邊，並在大選當晚受邀前往海湖莊園；TikTok股東亞斯在今年早些時候似乎說服特朗普不再以封禁該社交媒體平台相威脅，特朗普後來也入駐了該平台。

特朗普很有可能會繼續向他一直在諮詢的部份人士取經，首先是他的家人。雖然女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）已表示不會再度擔任總統顧問，但庫什納上週告訴《福布斯》，他仍有可能以非正式的方式為特朗普提供建議。特朗普之子埃里克的妻子拉拉（Lara）是共和黨全國委員會的聯合主席，在此次競選中擔任領導角色，特朗普發表勝選演講時她就站在他身邊。

同樣不能忘記的還有過去一直支持他的一群億萬富豪，包括華爾街傳奇人物、同樣居住在佛羅里達州的伊坎（Carl Icahn），特朗普在拉斯維加斯的商業夥伴拉芬（Phil Ruffin），以及前漫威董事長珀爾馬特（Ike Perlmutter）。珀爾馬特是海湖莊園的會員，在本輪競選中向一個支持特朗普的超級政治行動委員會捐贈了1010萬美元。特朗普在第一個任期內曾非正式地向這些人就各種議題徵求過意見，而他們也都試圖通過與總統的交情獲得經濟利益。

未來幾週你將看很多爭寵和討好。誰將贏得令人垂涎的內閣任命或其他職位呢？一場備受關注的權謀大戲即將上演。如果上次的情況可以作為參考，那麼即使是那些打入核心圈子的人也應該打起精神、小心行事。問問高盛資深人士斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）就知道了。他在2017年7月21日進入白宮，擔任通訊聯絡主任，結果只幹了10天就下課了。

01 馬斯克（Elon Musk）

2023年12月16日，意大利羅馬，圖為馬斯克在出席意大利總理梅洛尼旗下政黨活動中發表講話。（Reuters）

他曾是奧巴馬（Barack Obama）的支持者，如今已搖身一變成為MAGA的中堅力量。現年53歲的馬斯克是特斯拉的行政總裁和SpaceX的創始人，他起初在共和黨初選中支持德桑蒂斯（Ron DeSantis），後來全力支持特朗普。他向一個支持特朗普的政治行動委員會捐贈了1.19億美元，還在搖擺州組織了動員投票活動，並在自己的社交媒體公司X上無休止為特朗普的競選活動造勢。

特朗普曾公開讚嘆馬斯克是「天才」，並承諾賦予馬斯克調控聯邦預算的極大權力。(馬斯克是地球上最富有的人，他說他希望每年削減2萬億美元的聯邦開支）。兩人的關係變得無比親密，大選次日一張特朗普全家福出現在網上，上面甚至還有馬斯克的身影。

02 盧特尼克（Howard Lutnick）

圖為2024年10月27日，建達公司（Cantor Fitzgerald）董事長兼行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）在美國前總統特朗普集會上造勢。（Reuters）

盧特尼克是金融公司Cantor Fitzgerald的行政總裁及控股股東，這家公司的年收入達90億美元。現年63歲的盧特尼克與特朗普交情頗深，是特朗普過渡團隊的聯合主席。他向特朗普的MAGA政治行動委員會捐贈了500萬美元，並陪同特朗普參加競選活動，還在10月的麥迪遜廣場花園集會上介紹了馬斯克。盧特尼克最早出名是在「911」事件發生後。當時，Cantor Fitzgerald的658名員工在紐約世貿中心的恐怖襲擊中遇難，其中包括盧特尼克的弟弟。當天盧特尼克正在送第一天上幼兒園的兒子入園。他隨後承諾重建公司並照顧遇難員工的家屬，在頭五年裏為他們籌集了1.8億美元。

作為特朗普過渡團隊的聯合主席，盧特尼克誓言要挑選「忠於」老闆的人員來組建第二屆特朗普政府。

03 保爾森（John Paulson）

有「沽神」之稱的著名對沖基金經理、億萬富翁保爾森（John Paulson）是特朗普（Donald Trump，又譯川普）多年的親密好友。（Reuters）

對沖基金大亨保爾森和特朗普一樣出生於皇后區。他在2007年通過做空次級抵押貸款賺得38億美元的財富，並於2012年將邁阿密的多拉爾度假村賣給了特朗普。這位68歲的億萬富豪在這個週期只向特朗普的競選活動捐贈了80萬美元，但已成為頗有影響力的特朗普經濟顧問，據稱還成了財政部長的熱門候選人。

保爾森表示，他希望延續特朗普在2017年推行的減稅政策，並與馬斯克合作削減聯邦開支，包括取消拜登簽署的《通脹削減法案》中的可再生能源補貼。

04 麥克馬洪（Linda McMahon）

2016年，麥克馬洪（Linda McMahon）被特朗普提名為小企業管理局局長，她家族曾向基金捐款500萬美元。（路透社）

這位現年76歲的商界女強人是特朗普過渡團隊的另一位聯合主席。她曾在特朗普首個任期內擔任小企業管理局局長，今年向特朗普的競選活動捐贈了1580萬美元。她是智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的聯合創始人，可能會憑藉此角色在特朗普第二個任期中發揮更大的影響力。該智庫也是「2025計劃」（Project 2025）的替代方案，已為特朗普準備了近300項行政命令草案供其考慮和簽署。

麥克馬洪先前曾幫助同為特朗普盟友的億萬富豪丈夫文斯·麥克馬洪（Vince McMahon）經營摔角運動推廣巨頭世界摔角娛樂公司（WWE）。該公司由文斯創立，曾是已解散的特朗普基金會的最大資助者之一。（據報道，文斯正因涉嫌性販運接受聯邦調查，他對此指控予以否認。）

05 懷特（Dana White）

UFC主席Dana White。（Getty）

這位綜合格鬥公司終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁在三次總統競選中都選擇支持特朗普。兩人的關係可追溯至特朗普進入政壇之前，當時特朗普是懷特賽事的粉絲，還在自己的產業內舉辦過綜合格鬥（MMA）比賽。2021年1月6日的國會山騷亂事件發生數月後，特朗普仍是個不受歡迎的人物，但懷特在同年6月的一場UFC活動上熱情歡迎了特朗普，這也是他在離任後較早的一次公開露面。

11月6日凌晨，特朗普在發表勝選演講時邀請懷特上台講話。懷特激情發言：「再沒有人比他更值得這個勝利了。」一些MAGA支持者呼籲讓懷特擔任特朗普的新任新聞秘書，不過懷特表示自己「沒有任何政治抱負」。

06 貝森特（Scott Bessent）

2024年8月14日，Key Square集團創辦人Scott Bessent在美國北卡羅來納（North Carolina）舉行的共和黨競選活動上發表演說。（Reuters）

這位彬彬有禮的對沖基金高管曾為自由派慈善家索羅斯工作，今年早些時候在共和黨初選中早早表態支持特朗普，並向特朗普的政治行動委員會和共和黨委員會捐贈了300萬美元，在MAGA陣營中為自己贏得了一席之地。

作為一名重要的經濟顧問，他已成為某個內閣職位的可能人選。貝森特主張削減聯邦開支以及改革美聯儲，削弱其主席的權力。他在大選前一天接受《福布斯》採訪時表示，「我們將迎來一場重大的國際經濟重組。」他還確認自己有興趣在特朗普政府中任職：「我願意參與其中，無論是在台前還是幕後。」

07 拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）

2024年1月4日，美國艾奧瓦州（Iowa）佩里市（Perry）一間高中發生槍擊案，共和黨總統初選候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）會見當地社區人士。（Reuters）

這位39歲的生物科技億萬富豪在共和黨初選中作為親特朗普的替代人選參選，但很快便退出，轉而在大選期間成為無比活躍的特朗普代言人。這位印度裔美國企業家是暢銷書《Woke, Inc.》的作者，在今年早前收購了媒體公司Buzzfeed的激進股權。他主張關閉包括聯邦調查局（FBI）和教育部在內的聯邦政府機構。據悉這位千禧一代企業家正被考慮委任內閣職位。

10月9日，特朗普在賓夕法尼亞的集會上說：「我們會把他招進來的，他將會參與到某些非常重要的行動中來。」

08 小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）

美國時任獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）2024年7月26日在美國田納西州舉行的2024年比特幣大會上發表講話。（Reuters）

8月，甘迺迪政治世家的後裔暫停了自己作為獨立候選人的競選活動，轉而支持特朗普。這位前民主黨人及環境律師憑藉質疑疫苗的立場吸引了一大批追隨者；他主張關閉FDA部分部門，以及去除飲用水中的氟化物。他稱特朗普將讓他負責公共衞生機構的監督工作，包括農業部和衞生與公眾服務部。「他會讓美國重回健康，」 特朗普在勝選演講中說。「放開手腳好好干吧，鮑比。」

09 安德森（Marc Andreessen）

這位身家約19億美元的矽谷風投家在7月公開支持特朗普，並捐贈250萬美元助力特朗普的競選活動。安德森一直都是民主黨人，不過他在一檔播客節目上與投資搭檔本·霍洛維茨（Ben Horowitz）對談，解釋了他的政治轉向。霍洛維茨起初也支持特朗普，不過在10月初改變了立場，並向哈里斯捐款。

安德森表示，他轉向特朗普的原因在於拜登政府對科技行業的敵視態度——包括他們對加密貨幣和併購行為的敵意，而加密貨幣是安德森-霍洛維茨投資組合中的重要部份，併購也是風投行業的重要支柱。選舉之夜，這位互聯網行業企業家估計是海湖莊園晚宴的座上賓。

10 梅隆（Timothy Mellon）

在特朗普2024年的競選活動中，這位梅隆銀行財富的繼承人貢獻了最大的單筆捐款，向特朗普的MAGA超級政治行動委員會捐贈1.5億美元，甚至比馬斯克還要多。他還在小甘迺迪退選前向他捐贈2500萬美元。梅隆的政策目標尚不明朗，但在他鐵路公司老闆的商業生涯中，他曾與工會展開激烈對抗，並向傳統基金會（Heritage Foundation）等保守派組織捐款。

這位離群索居的81歲富豪住在懷俄明州的一處農場，多年未公開露面。雖然捐贈金額巨大，但他堅稱自己並不像看上去那麼富有。今年早些時候，這位美國銀行大亨安德魯·梅隆（1920年代的美國財政部長）的孫子在一封發給《福布斯》的電子郵件中寫道：「我可不是什麼億萬富豪！」

11 羅根（Joe Rogan）

Joe Rogan曾為UFC主持不少公開活動。（Getty）

羅根曾是脫口秀演員和UFC解說員，如今是播客節目主持人。在大選前10天，他與特朗普進行了三小時的訪談，並在選舉前夜公開支持特朗普。在特朗普勝選演講中，同為特朗普「粉頭」的達納·懷特向「強大無比的喬·羅根」表示感謝。羅根的播客節目「The Joe Rogan Experience」擁有超過1800萬訂閱者，在YouTube上的播放量達到56億次。特朗普在宣布得到了羅根的支持時對觀眾誇耀道：「他在那個領域中絕對是最牛的。」

12 亞斯（Jeffrey Yass）

做市巨頭海納國際（Susquehanna）的聯合創始人亞斯長期都是共和黨捐贈大戶，也是全球最富有的30人之一，估計淨資產達500億美元，其中包括TikTok母公司字節跳動價值215億美元的股權。亞斯是個自由意志主義者，在共和黨初選期間支持過蒂姆·斯科特（Tim Scott）和維韋克·拉馬斯瓦米等候選人。據報道，他今年早些時候曾與特朗普會面，並指示顧問向特朗普團隊遊說支持TikTok，而特朗普在上個任期曾試圖禁止該應用。今年早前，特朗普公開反對國會封禁TikTok，並於6月入駐TikTok，目前擁有1400萬粉絲。

13 博古姆（Doug Burgum）

圖為2024年5月14日，美國前總統特朗普（Donald Trump）就掩口費案在紐約出席時向現場傳媒發表講話，北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）站在他後方聆聽。（Reuters）

這位商人出身的北達科他州州長曾短暫參選總統，還曾被列入特朗普的副總統候選人名單。如今他可能成為特朗普政府的能源部長候選人。特朗普對博古姆青眼有加的一個原因是他出身商界，白手起家創辦了一家軟件公司，後將其賣給微軟，並在微軟擔任高管多年後才涉足政壇。《福布斯》估計博古姆的個人財富超過1億美元。