特朗普上飛機「1暖心舉動」畫面瘋傳　千萬人讚爆：勝選非偶然

2024美國總統大選日前落幕，現年78歲的特朗普（Donald Trump，又譯川普）橫掃七大搖擺州、狂拿312張選舉人票，輾壓擊敗賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）重返白宮。



近日網路上流傳一段多年前的影片，顯示特朗普毫無架子、體恤基層的一面，網友吹捧：

難怪他人氣這麼強，再度坐上總統大位。

近日網路上流傳一段多年前的影片，顯示特朗普毫無架子、體恤基層的一面，獲網友大讚。（X@MAGA_Patriot）

近日網路上流傳一段多年前的影片，顯示特朗普毫無架子、體恤基層的一面，獲網友大讚。（X@MAGA_Patriot）

近日網路上流傳一段多年前的影片，顯示特朗普毫無架子、體恤基層的一面，獲網友大讚。（X@MAGA_Patriot）

被揭曾這樣對待黑人士兵 點圖放大看不同角度拍到的影片截圖：

+ 19

X帳號「MAGA__Patriot」近日分享一段短片，配文寫下：

這就是本周贏回美國的總統。

影片顯示，特朗普登上專機前，駐守在登機門前的衛兵帽子被風吹掉，衛兵堅守崗位，並未離開撿起帽子。

特朗普看到這幕，立刻鼓掌表示肯定，並迅速彎下腰撿起，幫忙給衛兵戴上；然而風實在太大，很快又把帽子再度吹落，而特朗普原打算再幫忙撿一次，最後才由其他人員交給衛兵。

【延伸閱讀】你不知道的特朗普酒店帝國 這些原來全是他旗下 紐約君悅最經典

【延伸閱讀】你不知道的特朗普酒店帝國 這些原來全是他旗下 紐約君悅最經典（GettyImages）

點圖放大瀏覽：

+ 25

根據《CNN》，這段影片拍攝於2017年，也就是特朗普的第一任期，地點是在馬里蘭州喬治王子郡的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），是美國總統搭乘空軍一號和海軍陸戰隊一號的地點。截稿前，影片在YouTube已累積高達4200萬次觀看。

網友對此表示：

「這種善意和尊重是無法偽造的！這就是我們的總統」

「很高興他重返白宮」

「我不支持特朗普和他的政策，但我承認這相當溫暖」

「70幾歲的人這樣彎腰不容易」

「身為三軍統帥卻毫無架子」

「想像一下如果是拜登……」



【延伸閱讀】指特朗普當選沒未來 馬斯克「變性女兒」狠批父親 宣布離開美國

【延伸閱讀】指特朗普當選沒未來 馬斯克「變性女兒」狠批父親 宣布離開美國

前稱Xavier Alexander Musk 騙馬斯克同意其性別重置治療 點圖放大看更多薇薇安照片：

+ 12

【延伸閱讀】美國大選｜特朗普當選誰完蛋？街訪台灣民眾：我們死定了，會被打

【延伸閱讀】美國大選｜特朗普當選誰完蛋？街訪台灣民眾：我們死定了，會被打

直言「台灣會被賣掉」 點圖放大看看台灣人對特朗普當選的反應：

+ 28

延伸閱讀：

川普2.0防長是他？ 福斯主播「赫格塞斯」出線

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】