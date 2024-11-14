特朗普當選｜馬斯克擬大削聯邦開支　哪幾招可出？75%公務員有難

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國總統大選勝出後，11月12日任命富豪馬斯克（Elon Musk）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）領導政府效率部（DOGE），目的就是為政府提供大幅削減聯邦開支的建議，馬斯克並把目標設定為至少削2萬億美元。該部門可能會提倡削減哪些開支？大幅裁減聯邦機構、向公務員開刀，都可能在招數名單上。



SpaceX Falcon 9與太空船Dragon發射後，馬斯克(Elon Musk)在NASA甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）第四發射室向特朗普（Donald Trump）略微鞠躬（Reuters）。

路透社報道，馬斯克表示「至少」可減少2萬億美元預算，此數字高過今年國防支出的1.9萬億美元。數據顯示，2024財政年度的聯邦支出為約6.75萬億美元。

根據特朗普12日的說法，這個小組部門會為政府提供外部建議和指導，方向是精簡政府、削減監管、減少支出和重組聯邦機構。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

特朗普、馬斯克或拉馬斯瓦米目前未有講述具體招數，但根據路透社指，特朗普其中一項想做的事，就是希望廢除聯邦教育部，由於各州有教育部門，他希望下放各州對學校教育的控制權。

一些政府部門也或成為改革對象，例如2023年拉馬斯瓦米就稱美國食品藥品監督管理局（FDA）的「無數法規和行為都是虛偽、有害且違憲」，控訴其腐敗作風。

2024年10月27日，拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在美國紐約麥迪遜廣場花園，為共和黨總統候選人、前總統特朗普舉行的集會上發表講話。（Reuters）

馬斯克曾倡大幅裁減聯邦機構

馬斯克曾受訪指，「現時有約428個聯邦機構，很多民眾都從未聽過」，他提出減至99個，更在社交網站X發文稱「99個也是多於足夠的了。」

公務員有可能成為「開刀」對象，拉馬斯瓦米便曾提出削減75%公務員，據美媒指，此提議也得到馬斯克的支持。

11月13日，馬斯克就表示為了保持透明，他率領的部門將公布其行動，徵求公眾意見，並提到創建一個「最愚蠢」稅金支出清單。

據《紐約郵報》的文章提出，政府效率部可以考慮廢除的支出，還包括每年向「已死之人」發放的支票，例如是國稅局、醫療保險和各種退伍軍人團體內的已過世人士，文章指只要政府部門做好核對工作，2023年便可以減少13億美元的支出。

圖為2023年7月24日，Getty在英國倫敦拍攝的影一張設計圖片。馬斯克（Elon Musk）7月24日將他持有的社交媒體Twitter更名為X，徽標藍色小鳥改為黑色的X字。（Getty）

英國廣播公司（BBC）指，許多美國公共財政專家原則上贊成削減美國政府支出，但也對短期內可以實現大規模改革感懷疑，憂會導致重要政府職能崩潰，或引發公眾強烈抵制。

雖然馬斯克擬大幅削減美國聯邦政府開支，但也有美媒指出，美國憲法賦予國會制定聯邦預算的權力，國會可以採納或忽視外部小組的建議，包括是這次建議中的效率小組。