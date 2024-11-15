特朗普當選｜馬斯克積極介入如「聯合總統」　美媒：過渡團隊不滿

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）確定二度入主白宮，並將迎來全面執政。全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在特朗普競選期間的大力支持讓他成為其中一名幕後功臣。特朗普亦投桃報李，任命馬斯克掌管新設立的政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）。不過馬斯克「積極介入」新政府決策過程的行為，似乎已讓特朗普過渡團隊成員產生不滿。



美國全國廣播公司（NBC）13日引述兩名熟悉過渡團隊的消息人士報道，馬斯克自5日舉行美國大選後，幾乎全程待在特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園，甚至出現在特朗普家族的照片中。

另外，在特朗普和團隊討論內閣事務時，馬斯克也經常參與會議，儼如「聯合總統」（Co-President）。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

據報道，其中一名消息人士指，馬斯克不斷吹噓他控制的「美國政治行動委員會」（America PAC）和旗下社交媒體X對勝選居功至偉。馬斯克的行為讓人覺得他正試圖讓特朗普對他感到有所虧欠，但事實上特朗普並沒有對任何人有所虧欠。

報道指，在特朗普宣布讓馬斯克執掌新成立的政府效率部之前，他已經做出「越權」的行為。在特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話這種敏感場合，馬斯克也在場甚至發言，種種行為已惹怒特朗普的過渡團隊。

美國大選：特朗普10月5日再到自己遭槍擊的賓夕法尼亞州巴特勒縣（Butler）舉行競選集會，Tesla行政總裁馬斯克到場支持。（Reuters）

另一名消息人士指，馬斯克對所有事情都有自己的看法，而他總是侃侃而談，分享自己的觀點。

這名消息人士表示：「馬斯克希望大家以為他對所有事情都有話語權（即使他沒有）。」