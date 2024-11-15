伊朗官員稱馬斯克與伊朗常駐聯合國代表會晤

伊朗匿名官員披露，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的親密顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼會面。



《紐約時報》引述兩名伊朗官員的話說，馬斯克和伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在紐約一秘密地點談了一個多小時，兩人的會晤旨在討論如何緩解伊朗與美國之間的緊張關係。

他們以「積極」和「好消息」形容馬斯克和伊拉瓦尼的會晤。由於無權代表伊朗公開發言，兩名伊朗官員要求不具名。

《紐約時報》向特朗普的通訊主管Steven Cheung求證時，他說：「我們不對私人會晤報導發表評論。」

馬斯克沒有回應置評請求。

兩名伊朗官員的話說，馬斯克和伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在紐約一秘密地點談了一個多小時，兩人的會晤旨在討論如何緩解伊朗與美國之間的緊張關係。(mfa.ir)

特朗普—萬斯政府過渡團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）在一份聲明中說：「美國人民再次選擇特朗普總統，因為他們相信他能領導我們國家，並以他的實力在全球範圍內恢復和平。當他回返白宮後，他將採取必要行動來實現這一目標。」

馬斯克現已成為特朗普過渡團隊中最有影響力的一個普通公民，在特朗普面試內閣候選人時，馬斯克幾乎每一次都在場。

上周，特朗普在與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，特朗普還讓跟他在一起的馬斯克和澤連斯基通話。

在俄烏戰爭中，馬斯克在為烏克蘭提供通信能力方面發揮關鍵作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

